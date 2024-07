Complemento para Idosos sobe para 110 euros

Bom dia!

O Complemento para Idosos vai sofrer um aumento na ordem dos 37,5% e sobe para 110 euros. O tema faz manchete no DIÁRIO deste sábado e explica que a medida só avança em caso de aprovação do Orçamento Regional. Este reforço do apoio solidário providenciado pelo Governo Regional poderá fazer com que os beneficiários contem com mais 30 euros no final de cada mês.

No campo cultural, enorme destaque para as Gerações ao rubro no Parque de Santa Catarina. Depois do sucesso da primeira noite, onde os Da Weasel foram muito aplaudidos, o festival Summer Opening prossegue hoje com a festa ‘Revenge of the 90s’.

Foto Miguel Espada/ASPRESS

Espaço ainda para conhecer a história de uma Burla de milhares de euros em compra virtual de carro. O caso está para julgamento, mas o tribunal não consegue localizar arguido.

Na política, o 'Autonomia 24' assume-se movimento e não quer ser partido. Carlos Pereira garante que este grupo está acima de qualquer pessoa ou qualquer partido.

Polícia Judiciária revela que há novas drogas na Madeira é outro dos assuntos de primeira página. Foi uma das principais conclusões após um ano de actividade do Laboratório de Polícia Científica.

