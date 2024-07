Sporting vence Portimonense no primeiro jogo particular no Algarve

O Sporting venceu hoje por 2-0 o Portimonense, recém-despromovido à II Liga, no primeiro jogo de preparação do dia realizado no Algarve, onde o campeão português de futebol defronta, ainda hoje, os belgas do Union Saint-Gilloise.

Num encontro realizado à porta fecahda, o médio Daniel Bragança abriu o ativo no primeiro tempo, com a vantagem a ser dilatada após o descanso, por intermédio do avançado Rodrigo Ribeiro.

O Sporting, orientado por Rúben Amorim, começou o desafio com o guarda-redes Diogo Pinto, Fresneda, St. Juste, João Muniz e Ricardo Esgaio na defesa, Essugo, Daniel Bragança e Afonso Moreira no apoio aos avançados Marcus Edwards, Geovany Quenda e Rodrigo Ribeiro, com Diogo Travassos a ser também utilizado no decorrer do jogo.

Sob o comando de Sérgio Vieira, que orientava o Estrela da Amadora, o Portimonense apresentou um 'onze' sem reforços, com Vinicius Silvestre na baliza, Toni, Pedrão, Álvaro, Filipe Relvas e Gonçalo Costa na defesa, o meio-campo ficou entregue a Lucas Ventura, Paulo Estrela e Davis, enquanto Sylvester Jasper e Reymundo ficaram responsáveis pelos lugares mais adiantados.

Ainda hoje, no Estádio do Algarve, a partir das 20:30, os 'leões' defrontam os vice-campeões belgas do Union Saint Gilloise.

Já durante a pré-temporada, o campeão nacional obteve um empate com o Estoril Praia (0-0) e venceu o secundário Torreense (3-0).

O Sporting mantém-se em estágio no Algarve até 24 de julho, num período com jogos agendados diante Farense e Sevilha, na terça-feira, às 10:00 e 20:30, respetivamente.

Em 27 de julho, discute o Troféu Cinco Violinos, com os espanhóis do Athletic Bilbau, no Estádio José Alvalade, em Lisboa.