Centro de Inclusão Social da Madeira assinala aniversário com festa protagonizada pelos utentes

O Centro de Inclusão Social da Madeira (CISM) assinalou hoje, dia 12 de Junho, cinco anos de existência.

A efeméride foi assinalada com várias actividades (entre as quais uma exposição de madeiras e papel, dança e canto), em que os utentes foram as estrelas da festa, com demonstrações de talento em várias áreas.

Ana Sousa, secretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude, marcou presença nas comemorações do quinto aniversário da infra-estrutura, cujo percurso acompanhou desde o início.

A governante fez questão de agradecer a "dedicação da equipa" que integra o CISM e o "apoio de familiares e utentes". “Para além da carga histórica desta data, comemorar este dia é também recordar todos os que, ao longo da história desta casa, contribuíram para esta missão de promover uma resposta inclusiva às pessoas com deficiência”, referiu Ana Sousa, dirigindo-se a toda “família” do CISM.

A secretária com a tutela da Inclusão recordou também que a “Região Autónoma da Madeira é a única do país onde as políticas e as respostas de intervenção social – desenvolvidas para a inclusão das pessoas com deficiência - estão directamente salvaguardadas e acauteladas pelos organismos públicos”.

É com este desígnio, acrescentou Ana Sousa, que "o CISM tem vindo a implementar diversas actividades de capacitação, cujo propósito é a garantia do pleno exercício dos direitos de cidadania, da autonomia, da participação e da autodeterminação das pessoas com deficiência".

O CISM integra um lar residencial, residências de autonomização, o Café Inclusão e mais recentemente o Laboratório Vivo, que capitaliza a realidade virtual, os jogos e interfaces na capacitação, reabilitação e exploração de novas oportunidades para a pessoa com deficiência.