Canhas lembra reivindicações antigas em dia de festa

A freguesia dos Canhas assinala hoje mais um aniversário. João Norberto Silva vai aproveitar a presença da presidente da Câmara e da secretária regional de Agricultura, Pescas e Ambiente para reivindicar as promessas antigas que tanto a Autarquia, como o Governo Regional têm feito à população daquela localidade do concelho da Ponta do Sol.

O presidente da Junta de Freguesia coloca nessa lista a pavimentação de vários arruamentos da localidade que diz serem “verdadeiras pistas de obstáculos” para os automobilistas, tantos são os buracos que apresentam. Junta ao rol da Câmara Municipal a construção de novos caminhos agrícolas e a limpeza dos existentes.

“Eu não vou reivindicar muito. Vou lembrar, à Câmara, aquilo que já venho a reivindicar há alguns anos e vou bater na mesma tecla. As estradas continuam com grande problema de limpeza e, muitas delas, a pedir novo asfalto, pois os buracos são muitos. Ao nível da recolha selectiva do lixo, também tem de ser melhorado. A abertura de novos caminhos agrícolas também estão sempre a ser solicitados pelas pessoas da freguesia”, enumerou João Norberto Silva.

Teleférico do Bacelo continua a não poder transportar pessoas. João Norberto Silva acusa presidente da Câmara da Ponta de Sol e não ter cumprido a promessa feita há sete anos. , Foto Arquivo/ASPRESS

O teleférico do Bacelo também não será esquecido. E a esse respeito, o autarca dos Canhas diz não compreender a demora da Câmara da Ponta do Sol em certificar aquele equipamento para o transporte de pessoas. “A senhora presidente está há sete anos no cargo e já na campanha para o seu primeiro mandato prometeu resolver o problema, o certo é que já se passaram sete anos e tudo continua na mesma. As pessoas continuam a ter de subir e descer a pé, pois o teleférico não pode transportar os agricultores que têm terrenos naquela encosta”, acusa.

O presidente da Junta de Freguesia dos Canhas não compreende os motivos pelos quais estas reivindicações continuam por satisfazer, atribuindo a situação à “má gestão da Câmara”, pois nota que o saldo das contas de gerência da autarquia tem sido sempre positivo. “Não será por falta de dinheiro”, remata, ao DIÁRIO.

Mas também há reivindicações a fazer ao Governo Regional. A esse respeito, o autarca coloca a construção da Via Expresso para os Canhas como a grande prioridade, embora saliente já haver o compromisso de Miguel Albuquerque para avançar com essa obra, que João Norberto Silva considera mesmo estruturante. “ De qualquer das formas, vou recordar, uma vez mais, essa situação”, apontou, incluindo na lista dos pedidos a requalificação da recta dos Canhas, que dado o tráfego registado diariamente, “já necessita de uns passeios em condições para as pessoas circularem”.

Cerimónia comemorativa arranca com missa solene na Igreja dos Canhas, dedicada a Nossa Senhora da Piedade. , Foto Arquivo/ASPRESS

De caminho, a avançar esta última intervenção, o presidente da Junta pede que seja incluída na empreitada “a canalização adequada das águas pluviais”, pois “são um problema grave naquela zona”.

Pese embora todos os constrangimentos que serão mais logo apontados na Sessão Solene que assinala mais um aniversário dos Canhas, João Norberto Silva diz que a freguesia tem crescido, tanto em população, como em novas construções, e que a procura da localidade por cidadãos de outros concelhos e estrangeiros tem aumentado também, tudo isto com reflexos do “dinamismo que se verifica no comércio local”.

As cerimónias de logo à tarde iniciam-se com uma Missa por todos os fregueses, na Igreja Paroquial dos Canhas (Nossa Senhora da Piedade), às 18 horas. Seguir-se-á a deposição de uma coroa de flores no cemitério da freguesia, honrado os residentes que já falecerem. A Sessão Solene terá, então, início às 19h30, após a qual haverá um convívio aberto à população.

