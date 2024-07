Padre alerta GR para "imperativo de segurança" no Porto Moniz

O pároco do Porto Moniz e das Achadas da Cruz aproveitou a presença dos responsáveis governativos locais e regionais na missa campal, a decorrer na Feira Agropecuária, para relembrar e reclamar o "imperativo de segurança" que é a necessidade de ser reposta "a luz" - iluminação pública - entre as 'Portas da Vila' e a freguesia das Achadas da Cruz.

O padre Ricardo Freitas, dirigindo-se em particular aos membros do Governo, nomeadamente a Miguel Albuquerque, reforçou que a queixa é acima de tudo "um pedido das populações", afirmou no final da homilia.

Aproveitou ainda para pedir à "organização da feira", a secretaria tutelada por Rafaela Fernandes, não apenas para classificar que a Feira do Gado este ano está "assim-assim", mas que tenha em especial atenção "o toco" para sirva "no futuro como altar para esta celebração".

Ficou o desafio.

Entretanto são já milhares os visitantes no recinto da Feira Agropecuária, centenas dos quais em redor do descampado - aproveitando as zonas de sombra - onde decorre a missa campal.