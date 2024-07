Rali da Ribeira Brava com 34 concorrentes inscritos

São 34 os concorrentes inscritos no Rali da Ribeira Brava, prova do Campeonato de Ralis Coral da Madeira. A quarta prova do calendário regional vai para a estrada a 12 e 13 de Julho, já esta sexta-feira e sábado.

O Rali da Ribeira Brava, prova que foi apresentada esta tarde, vai contar com nove provas especiais de classificação. A PEC 1, já na sexta-feira à noite, será feita junto à marginal. Seguem-se, no sábado, outras oito especiais, nomeadamente duas passagens pelas classificativas de Tabua, Campanário, Fonte Pinheiro e Serra de Água.