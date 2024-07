Chega deixa alerta sobre vereda do Calhau da Lapa

O Chega-Madeira manifesta-se solidário com a população do Campanário e contesta o encerramento da Vereda do Calhau da Lapa, feito em Março de 2023, pela Câmara Municipal da Ribeira Brava.

De acordo com o partido, esta decisão tem gerado uma onda de protestos entre os habitantes daquela freguesia, pois trata-se da única via pedonal de acesso ao calhau da Lapa, sendo também uma rota essencial para a comunidade local, madeirenses em geral e visitantes.

O CHEGA mais aponta para "possíveis suspeitas de interesses económicos por detrás da decisão de encerramento" e deixa o assunto à consideração e atenção das entidades competentes.

"Este encerramento não só isola a comunidade e prejudica o turismo, mas também parece ser movido por interesses económicos que visam privatizar e desenvolver a área para benefício de poucos", afirmou Miguel Castro, reforçando a necessidade de se considerar as vozes dos residentes que, segundo o mesmo, foram ignoradas no processo de tomada de decisão.

Através de comunciado, o partido de extrema-madeira explica que a comunidade do Campanário tem insistido que a vereda é um património natural, cultural, e de funcionamento vital e que medidas de segurança poderiam ser implementadas sem necessidade de bloqueio total do acesso.

"Os habitantes do Campanário exigem, e bem, ser consultados e incluídos nas decisões que afetam diretamente as suas vidas e tradições. Não podemos aceitar que o desenvolvimento económico seja feito às custas da exclusão e prejuízo da nossa população", sublinha Miguel Castro.

Além de solicitar transparência, a comunidade pede a exploração de alternativas que garantam a segurança dos utilizadores da vereda. O líder parlamentar do CHEGA sugeriu que "em vez de simplesmente encerrar a vereda, as autoridades devem investigar soluções de engenharia que estabilizem a área e mantenham o acesso público."