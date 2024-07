Ranking das escolas não reflecte a verdadeira realidade

O ranking das escolas hoje divulgado não reflecte a realidade das escolas, mormente as públicas e em especial das escolas mais afastadas dos principais centros urbanos, como é o caso da Escola Básica e Secundária com Pré-Escolar do Porto Moniz, que aparece no fundo da tabela, atrás da Escola Secundária Gonçalves Zarco.

“De facto olhando para a tabela, verificamos que a escola do Porto Moniz aparece no fim da lista quando na realidade não está no fim da lista, pelo menos na média dos exames nacionais”, refere José Sequeira da Costa, presidente do conselho executivo da Escola Básica e Secundária com Pré-Escolar do Porto Moniz. “Como somos poucos, as escolas com menos de 55 provas não são ordenadas no ranking. Por isso é que aparece, no nosso caso, um ponto de interrogação”, explica o responsável escolar.

José Sequeira da Costa opta assim por valorizar os resultados dos exames nacionais em detrimento do reduzido número de alunos que ‘penaliza’ a escola do extremo Noroeste da Madeira.

“Atendendo à nossa realidade, o meio em que nos nós estamos, até conseguimos, no nosso entender, não comparando o número de exames mas a média dos exames, a nossa média nos exames é 11.45, ou seja, no que à média dos exames nacionais diz respeito, até ficávamos talvez em 4º lugar nas escolas da Região”, conclui.

De resto, é também da opinião que o ranking nacional compara o incomparável. A começar por colocar na mesma bitola as escolas privadas e escolas públicas quando “toda a gente sabe que numa escola privada à partida só vão os filhos de pais que têm possibilidades económicas e tendo essas possibilidades, por consequência, têm acesso a outros meios. Só isso já influência o ranking porque as escolas privadas são uma realidade totalmente diferente da escola pública”. Mas não só. O meio onde se inserem também influência os resultados desta avaliação. Neste caso aponta o exemplo da realidade regional.

“Entre as escolas do Funchal e as escolas da costa Norte [da Madeira], são realidades totalmente diferentes, mas isso não é levado em conta no ranking, que só contabiliza a nota para a classificação final. Julgo que não é a forma mais correcta”, manifesta.

Apesar do ranking tratar igual o que é diferente, considera que a ‘sua’ escola nos poucos exames conseguiu bons resultados.