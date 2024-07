easyJet volta a cancelar voo de Lisboa com destino ao Porto Santo

A easyJet voltou a cancelar um voo de Lisboa com destino ao Porto Santo, o que acontece pela quinta ocasião desde o início da operação neste Verão IATA. De igual forma, a viagem no sentido inverso também foi cancelada.

O A321 NEO deveria ter descolado do Aeroporto Humberto Delgado às 19h10 e teria chegada prevista à Ilha Dourada pelas 20h55 - o que não chegou a acontecer - deixando centenas de passageiros em terra. Quer na Portela, quer no Porto Santo, onde mais de 200 passageiros aguardam pela aeronave na zona de partidas.

Um novo e repetido cancelamento que estará relacionado com problemas operacionais da low-cost britânica, por falta de tripulação. Aliás, essa tem sido a razão invocada pela companhia nos últimos tempos e que motivou, inclusive, alertas do Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC), de que a operação de Verão estava comprometida, por falta de pessoal.

Foto ASPRESS

Nuno Batista, presidente da Câmara Municipal do Porto Santo, confirma ao DIÁRIO que face ao número de voos que tem vindo a realizar, a easyJet "não consegue dar resposta e, muitas vezes, faz cair as tripulações", uma vez que os tripulantes atingem o limite de horas e depois, em termos legais, "não podem realizar estes voos" programados para o final do dia.

O autarca que, inclusivamente, através do contacto com a ANAC, já tentou apurar a veracidade destas situações e acabou por ver confirmado de que "há imensos problemas de operacionalidade em Lisboa, que fazem com que muitas vezes a companhia esteja obrigada a cancelar os voos".

Traz muitos constrangimentos, acima de tudo porque traz insatisfação aos clientes e esta situação da easyJet, acontece com a easyJet, e fala-se mais na easyJet, porque também não podemos esquecer que é por via de uma low-cost que existe uma maior aposta no destino Porto Santo. Nuno Batista

A ANA ainda não disponibilizou informações sobre o estado dos voos no seu site oficial.