PAN pede paragem de autocarros na Rua Padre Pita Ferreira em Câmara de Lobos

O PAN requereu, junto da Câmara Municipal de Câmara de Lobos, a colocação de uma paragem de autocarros na Rua Padre Pita Ferreira, acima da entrada da Rua Dr. Carlos Manuel Henriques Pereira. O partido considera que uma alteração da rota dos autocarros limita o acesso ao transporte daqueles que se encontram no Bairro do Espírito Santo e também na Rua Padre Pita Ferreira, junto à segurança social e PSP, no sentido ascendente.

Ter uma paragem de autocarro perto do bairro é essencial para a mobilidade dos residentes, facilitando o acesso aos serviços que lá existem e promovendo a inclusão social. Além disso, contribui para a sustentabilidade ambiental, diminuindo a emissão de gases poluentes. Uma boa rede de transporte público colectivo melhora a qualidade de vida e valoriza a área residencial. Vítor Gomes

O PAN defende a restruturação das carreiras, horários e paragens de autocarro, no sentido de garantir acesso a zonas rurais e mais isoladas. Estas medidas seriam inseridas nesta reestrutuação da rede de transportes públicos, que está a ser levada a cabo na Região. "No dia 23 de novembro de 2023, o PAN esteve nas zonas altas do Campanário a alertar para a necessidade de haver mais e melhores transportes públicos, defendendo desde então o sistema de transporte por chamada. Este sistema ajudaria não só à população das zonas altas do Campanário como a outras zonas mais rurais e isoladas pela Região, sendo um problema que afeta várias pessoas, sobretudo mais idosas", indica na nota à imprensa.