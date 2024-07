Quinta Magnólia - Centro Cultural "dá a conhecer, dinamiza e entusiasma a criação artística"

“É uma exposição que vem num tempo especial para o artista, depois de algumas vicissitudes que experimentou e que nos transporta para uma linguagem um pouco diferente da que é habitual do artista, mas complementar e perfeitamente enquadrada naquela que é a actualidade da sua vivência”. As palavras são de Eduardo Jesus, secretário regional da Cultura, a propósito da nova mostra ‘Was it Therapy?’, do artista plástico madeirense Marco Fagundes Vasconcelos, que foi inaugurada esta segunda-feira na Quinta Magnólia – Centro Cultural, espaço tutelado pela Secretaria Regional de Turismo e Cultura, através da Direcção Regional da Cultura.

Começando por referir que esta é mais uma iniciativa do Centro Cultural da Quinta Magnólia, em que dá espaço a um artista madeirense, salienta que “tem havido sempre o cuidado de dispor deste Centro Cultural para dar a conhecer e divulgar o trabalho dos artistas plásticos da Região ou com ligação ao arquipélago, mesmo aqueles que têm a ver com as novas gerações, ao fim ao cabo ser um centro que dá a conhecer, dinamiza e entusiasma a criação destes artistas que bem precisam e que nós sentimos a necessidade e temos o maior gosto em apoiar”.

A mostra, que ocupa o piso 0 do centro cultural, reúne trabalhos de técnica mista sobre cartão e contempla uma instalação composta por muitos fragmentos pintados, que ficarão patentes ao público até Setembro.

Trata-se de mais uma oferta qualificada do Centro Cultural da Quinta Magnólia e que vai constituir mais um bom momento também de registo curricular para o Marco Fagundes, dando sequência a um conjunto de exposições individuais que ele próprio já realizou ao longo dos últimos anos. É com muito gosto que aqui acolhemos esta exposição e aproveitamos para convidar todos a visitarem e a desfrutarem desta bela criação que aqui está. Eduardo Jesus, secretário regional de Economia, Turismo e Cultura

Sobre o artista

Marco Fagundes Vasconcelos nasceu no Funchal, em 1968 e é licenciado em Artes Plásticas/Pintura. Apresenta um percurso pouco linear que o tem levado a experimentar alguns campos de expressão, diversas formas artísticas e até diferentes actividades e intervenções. Ao longo dos anos tem participado em diversas exposições colectivas e realizado várias mostras individuais, na Região, no continente e em Espanha.