Carro incendeia-se em parque de estacionamento

Uma viatura pegou fogo no parque de estacionamento do Leroy Merlin, no Funchal, pelas 16h20 deste sábado.

Os Bombeiros Sapadores do Funchal mobilizaram três viaturas e 10 elementos para extinguir as chamas.

Ao chegar ao local, verificaram que funcionários do estabelecimento comercial já haviam extinto as chamas com recurso a dois extintores.

Como existia ainda fumo a sair da viatura os elementos da corporação controlaram a situação com recurso a água.