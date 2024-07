Madeira continua de fora do Top 100 das secundárias com melhor média

A Região Autónoma da Madeira continua de fora das 100 escolas do secundário com melhor média nos exames nacionais.

No ranking de escolas regionais com melhor média, a secundária Francisco Franco mantêm-se no melhor lugar, segue-se a de Machico (2.º) e a Jaime Moniz (3.º).

As escola secundárias Dr. Ângelo Augusto da Silva, Gonçalves Zarco e Porto Moniz têm as piores pontuações.

A Região Autónoma dos Açores obtém melhor classificação do que a Madeira com o Colégio do Castanheiro a ficar no Top 100.