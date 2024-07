Governo garante subsídio de 662 euros para todos os funcionários públicos

O presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, garantiu que todos os funcionários públicos da Madeira vão receber 662 euros anuais como subsídio de insularidade.

"Depois da reunião com os sindicatos consideramos que seria justo todos os funcionários públicos receberem todos por igual um valor fixo e não variável em função do rendimento. São 662 euros para serem pagos em Março de cada ano. A ideia é pagar já este ano. Acho justa esta medida", declarações de Miguel Albuquerque no âmbito da visita à DAKMAR, empresa de comércio de materiais para hotelaria e construção.