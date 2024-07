Carros bloqueados pela PSP na Avenida do Infante

Pelo menos dois veículos foram bloqueados, esta sexta-feira, pela Polícia de Segurança Pública, na Avenida do Infante, no Funchal, local onde decorre, por esta altura, o primeiro dia do festival Summer Opening.

Em causa está o estacionamento irregular destes dois automóveis, que acabam por causar algum transtorno à circulação pedonal nesta artéria, motivando assim o 'grampeamento' das autoridades.

Nos últimos tempos, o número de carros 'bloqueados' na cidade do Funchal tem sido cada vez maior, sendo certo que no caso dos veículos parados em cima de passeios, que impeçam a passagem de peões e velocípedes, também podem ser rebocados.

Conforme o disposto na tabela de taxas devidas pelo bloqueamento, o valor desta contra-ordenação está tabelado em 83 euros. Segundo o Código de Estrada, o desbloqueamento do veículo só pode ser efectuado pelas autoridades competentes, sendo que qualquer outra pessoa que o fizer será sancionada com uma coima que poderá oscilar entre os 300 a 1.500 euros.