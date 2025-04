Governo aproveita ‘Festa do Limão’ para “agradecer aqueles que escolheram o caminho da estabilidade”

Em representação do presidente do Governo Regional, Rafaela Fernandes, a ainda secretária regional de Agricultura, Ambiente e Pescas, aproveitou a expressiva moldura humana presente na ‘Festa do Limão’, na freguesia da Ilha, para agradecer a escolha inequívoca do eleitorado madeirense no último acto eleitoral, as eleições Regionais antecipadas, realizadas há duas semanas.

“O resultado foi a escolha pela estabilidade e por isso mesmo não é demais agradecer a todos aqueles que escolheram o caminho da estabilidade”, congratulou a governante, que está de saída do Governo Regional para voltar à Assembleia Legislativa da Madeira.

Rafaela Fernandes justificou a razão da manifestação partidária no acto oficial de Governo. “Nós precisamos [da estabilidade] para concretizar um conjunto de projectos que ficaram interrompidos pela situação do governo de gestão e falta de aprovação do Orçamento [Regional]”, apontou.

Exemplo prático é a reclamada sidraria a ser construída em São Roque do Faial e que agora, com o novo Governo de estabilidade e governabilidade, fruto do acordo assinado entre PSD e CDS, “será possível concretizar”. O mesmo em relação ao projecto de reconversão do Posto Agrário de Santana.

Feito o sentido agradecimento público, a governante destacou a importância da agricultura no dia-a-dia e o relevante papel na alimentação.

E em jeito de resposta ao presidente da Câmara Municipal de Santana, reconheceu que “a agricultura não é apenas a banana da Madeira, que tem maior notoriedade” nem é apenas a cana-de-açúcar ou a uva para o Vinho Madeira, produções também com notoriedade económica. Razão para recordar o quão importante é o Plano Estratégico para a Agricultura, na certeza que “quanto maior for a nossa capacidade de produção, maior autonomia alimentar nós temos na Madeira e menos produtos vêm lá de fora. É este o nosso desígnio”.

Através dos Serviços da Direcção Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural, quer com o acompanhamento dos técnicos concelhios, quer com as dinâmicas do banco de terrenos, o objectivo delineado passa por “aumentar as áreas de produção e aumentar o nosso potencial produtivo” na certeza que “hoje a agricultura é o saber da terra que os agricultores têm aliado ao conhecimento dos Serviços da Agricultura para produzirmos cada vez mais e melhor”.

De resto, palavras de elogio às entidades presentes, ao destacar que “a conjugação de esforços entre as entidades públicas” na obtenção de objectivos, como é o sucesso da Exposição Regional do Limão.