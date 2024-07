Mulher agredida com catana no Funchal

Uma mulher, de 58 anos, foi agredida, ao final da tarde desta segunda-feira, no Caminho Novo da Ribeira de Santana, no Funchal, com uma arma branca.

Os Bombeiros Voluntários Madeirenses foram chamados a prestar socorro à vítima.

Segundo apurou o DIÁRIO, a mulher apresentava ferimentos na face.

Sabe-se também que os Bombeiros Sapadores do Funchal foram alertados, por volta das 18h30, para socorrer um homem acamado, de 54 anos, que, ao que tudo indica, terá sido agredido em Santa Quitéria.