Homem atira computador e televisão da janela e atinge viatura no Funchal

Um homem com cerca de 30 anos, alterado, atirou há instantes um computador e uma televisão da janela de um apartamento, na Rua 5 de Outubro, no Funchal. Os equipamentos atingiram uma viatura que estava a passar, causando alguns estragos no para-brisas do carro.

A PSP foi chamada ao local para tomar conta da ocorrência e deteve o indivíduo.

Os Bombeiros Sapadores do Funchal estão a limpar a via.