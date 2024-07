Novos tablets no próximo ano lectivo

A Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, através da Direcção Regional de Planeamento, Recursos e Infra-estruturas vai dotar um conjunto de escolas da Madeira com novos equipamentos informáticos, são mais de mil tablets com teclado destacável que serão distribuídos por instituições de ensino de vários concelhos, num investimento que custará à Região no máximo cerca de 850 mil euros.

A Região está disponível para investir 689.376 mil euros, a que acresce os 151.663 euros do valor do IVA, no procedimento com vista a equipar mais de meia centena de escolas básicas do 1.º ciclo com pré-escolar já no decorrer do próximo ano lectivo.

O concurso público foi lançado na semana passada, sendo que os equipamentos deverão ser entregues no prazo de dois meses, a contar da celebração do contrato.

A Direcção descreve com precisão o tipo de equipamento que pretende para distribuir pelas escolas. Trata-se de tablets com capa teclado destacável, em português, com wifi e bluetooth, com processador Intel N200 ou superior, com o sistema operativo Windows 11 Profissional, admitindo alternativa de gama superior. Terão de ter entre as 10 e as 11,5 polegadas e com peso até 550 gramas. O equipamento deverá vir com pelo menos 8 GB de memória e 128 GB de capacidade de armazenamento, com autonomia de bateria até 11 horas, câmaras, altifalantes e caneta activa. A empresa que vencer o concurso assegurará a garantia três anos e assistência aos 1.002 equipamentos que serão comprados.

Quanto à distribuição, estes novos materiais destinam-se a escolas dos onze concelhos, embora em proporções diferentes. O maior número será entregue no Funchal, são 18 escolas que serão equipadas num total de 390 tablets. Logo depois surge Câmara de Lobos, que terá 163 destes equipamentos informáticos distribuídos por dez instituições de 1.º ciclo com pré-escolar. Atrás está Santa Cruz, com outros 147 equipamentos para fazer face às necessidades de cinco escolas. Machico, Ribeira Brava e Calheta também terão cinco instituições contempladas, mas com 91 tables, 57 e 54, respectivamente.

Na Ponta do Sol serão distribuídos 36 novos equipamentos por três escolas. Os concelhos com menos habitantes terão menos equipamentos. Santana e São Vicente terão 20 tablets cada e o Porto Moniz e o Porto Santo 12. Nestes concelhos os equipamentos são para uma única escola.

As empresas interessadas têm até ao final do dia 6 de Agosto para entregar as suas propostas.