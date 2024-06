Concerto do Dia da Região no Parque de Santa Catarina com Orquestra Clássica e artistas convidados

O Parque de Santa Catarina vai acolher o Concerto Comemorativo do Dia da Região Autónoma da Madeira e das Comunidades Madeirenses pela Orquestra Clássica da Madeira com os artistas convidados Vânia Fernandes, Micaela Abreu, Mariana Pimenta e Alberto Sousa. O maestro madeirense Luís Andrade vai dirigir o concerto, que tem início marcado para as 21h30 de amanhã, segunda-feira.

As portas do parque abrem pelas 20 horas, para que a população possa assistir a este espectáculo de entrada gratuita, por iniciativa do Governo Regional.

"A Orquestra Clássica da Madeira sente-se sempre muito honrada por participar neste dia, dia de todos os madeirenses (os que estão cá e os que estão a residir fora), dos nossos antepassados, da nossa cultura, da nossa identidade, da nossa Autonomia. Este é o dia que a Orquestra Clássica da Madeira faz questão de se associar à iniciativa do Governo Regional para oferecer este concerto a toda a população como um singelo gesto de gratidão à Região e ao nosso público, que tanto nos acarinha com a sua presença e mensagens ao longo das nossas temporadas", refere nota enviada à imprensa.

O concerto vai assim contar com rtistas madeirenses, que tiveram a sua formação inicial no Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira, Engº Luiz Peter Clode, aos quais se juntam ainda 13 jovens formandos do curso profissional de instrumentista do Conservatório.

Programa

Franz von Suppé - Abertura Cavalaria Ligeira

João Victor Costa - Regresso ao Lar

Giacomo Puccini - Donde lieta da Ópera La Bohème

Claude-Michel Schönberg / arr. Michelle Fiuza - “I Dream a Dream” do musical Les Misérables

Mário Pacheco / arr. Diogo Clemente - Talvez

Francesco Sartori / arr. José Marinho - Con Té Partiro

Antonín Dvořák - Dança eslava nº 8 op. 46

Maximiano Sousa - Pomba Branca

Franz Lehár - Vilja lied da Ópera Die lustige Witwe

Frederick Loewe / arr. Fedor Vrtacnik - I could have danced all nigh

Andrej Babic / arr. Sven Heinze - Senhora do Mar

Giacomo Puccini - Nessum dorma da Ópera “Turandot”

Freddie Mercury / arr. Jos Pijnappel - Barcelona

Giuseppe Verdi - “Libiamo Ne´Lieti Calici” da Ópera La Traviata