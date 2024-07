Savoy Palace recebe hoje à noite concerto da Orquestra de Cordas Ensemble XXI

A Orquestra Clássica da Madeira apresenta hoje à noite, a partir das 21 horas, no Savoy Palace, um concerto a ser interpretado por uma das suas orquestras de cordas, o "Ensemble XXI", sob a direção musical do violinista Yuriy Kyrychenko.

O concerto no hotel do Grupo Savoy Signature, com quem, através da nossa entidade gestora, a Associação Notas e Sinfonias Atlânticas, iniciou nesta temporada 2023/2024 uma parceria, é num espaço que, em Março deste ano, obteve o título Europe's Leading Luxury Hotel 2024 pelos World Travel Awards, "considerado como o novo paradigma de hotel de luxo contemporâneo na Madeira", realça a ANSA. "A sua localização desvenda as suas deslumbrantes vistas do oceano Atlântico e dos seus jardins combinando-as com um design impressionante que harmoniza o arrojado, o moderno e o histórico em todo o seu esplendor e que, desde setembro de 2023 tem vindo a apoiar o projeto cultural de música erudita levado ao público através dos ensembles da Orquestra Clássica da Madeira".

Assim, para a noite deste dia 4 de Julho, o "Ensemble XXI" irá "oferecer um concerto com obras de Mozart, de Scott Joplin e de Edward Kennedy 'Duke' Ellington, fazendo assim um percorrido pelo período Clássico, Romântico e Moderno da História da Música Ocidental", resume.

A orquestra de cordas "foi criada no seio da Orquestra Clássica da Madeira, e tem como objetivo primeiro interpretar obras para pequena orquestra de cordas de compositores do Séc. XX e Séc. XXI. Dentro do repertório abordado por este grupo, encontramos desde compositores nacionais como Joly Braga Santos, Vianna da Mota a compositores europeus como Turina, Britten entre outros. Numa abordagem mais leve o Ensemble XXI tem no seu repertório obras de Scott Joplin e Duke Ellington, assim como aborda outros períodos da história da música. Constituído por elementos do naipe das cordas da Orquestra Clássica, o Ensemble XXI já tocou em todas as salas da Madeira e Porto Santo", conta o Diretor Artístico da Orquestra Clássica da Madeira, Norberto Gomes.

Yuriy Kyrychenko (violino), Elena Kononenko (violino), Andrei Petrov (violino), Marcelo Caldeira (violino), Anahit Dalakyan (violino), Rostyslav Kuts (viola), Treneddy Maggiorani (viola), Stella Silvian (violoncelo), Mikolaij Lewkowicz (violoncelo), Marcello Romagnuolo (contrabaixo) e Tiago Vaz (contrabaixo) irão interpretar as seguintes obras:

PROGRAMA

Wolfgang Amadeus Mozart [1756 – 1791] - Eine kleine Nachtmusik, KV 525 (1787)

Edward Kennedy "Duke" Ellington [1899-1974] - 4 Jazz Songs

Scott Joplin [1868-1917] - 4 Ragtimes

"É com este programa que a Orquestra Clássica da Madeira, com o seu 'Ensemble XXI', convida o seu estimado público para vir usufruir da sublime expressividade da Música com estes virtuosos músicos e, em simultâneo, passar um belo serão num espaço onde se conjugam a hospitalidade de excelência e as impressionantes performances dos talentos", incentiva.

Os bilhetes custam 15€ (preço único) à venda na Recepção do Hotel Savoy Palace (a bilheteira é gerida exclusivamente pelo parceiro).