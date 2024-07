Parque de Santa Catarina composto para o concerto de abertura

E ao sexto dia desta 24ª edição do Funchal Jazz Festival, o Parque de Santa Catarina acolhe esta noite o primeiro de quatro dias de concertos com as actuações do Madeira Jazz Collective, a abrir, e do pianista norte-americano Vijay Iyer, a fechar.

Fundado em Janeiro de 2015, o sexteto de talentosos músicos madeirenses, incluindo o trompetista luso-venezuelano Alexandre Andrade, tem honras de realizar o concerto de abertura no palco principal, numa actuação que servirá de lançamento do novo disco ‘Cineceu’, composto por peças originais, com cada membro do grupo contribuindo com composições para o álbum. Música jazz original e de alta qualidade é o que se espera venha a marcar o anoitecer no anfiteatro mais emblemático da cidade com a actuação do Madeira Jazz Collective.

Centenas, a maioria na plateia, a que se juntam outros na esplanada, compunham o anfiteatro no arranque do concerto.