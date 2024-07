Repetem-se os problemas com a Siga Rodoeste na Ribeira Brava

Depois dos problemas verificados com a transportadora rodoviária de serviço público de passageiros no sítio do Espigão, na Ribeira Brava, e que levaram a autarquia a ter de providenciar uma alternativa de transporte, os problemas repetem-se, desta feita na ligação com o sítio da Candelária, na Tabua.

Os utilizadores do serviço queixam-se de que o mesmo não tem ocorrido, até ao fim da carreira, no sítio do Lugar da Serra, por alegados problemas dos autocarros em circular na referida via.

A ligação que agora, fora do período escolar, faz-se duas vezes ao dia, ao início da manhã e ao início da tarde, é a única alternativa de transporte para os passageiros não dispõem de transporte próprio. Utilizadores que lamentam também a supressão do serviço que acontecia pelas 18h30.

A Siga Rodoeste, cuja actividade com os novos autocarros arrancou no início deste mês de Julho, tem vindo a registar problemas pontuais em efectuar os serviços diários de transporte por força das características dos veículos.

Referir que este serviço, à zona da Candelária, era muitas vezes realizado por autocarros de menor dimensão, adequados não só ao número dos utilizadores do serviço público da Siga Rodoeste, mas também às características da via.