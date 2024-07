Mais duas medidas do Chega assumidas pelo Governo Regional

O secretário regional das Finanças, Rogério Gouveia, confirmou que o Governo Regional irá implementar mais duas medidas negociadas pelo Chega, revela o partido.

Através de uma nota de imprensa, adianta que "Rogério Gouveia anunciou que o executivo regional vai avançar, de imediato, com a criação do Gabinete contra a corrupção e com uma auditoria independente à gestão de Miguel Albuquerque".

Até ao momento, o Governo Regional já se comprometeu com três medidas do Chega, após já ter confirmado a abertura das Selvagens à pesca do atum e do gaiado. Isto resulta directamente das negociações entre o partido e o PSD num âmbito do Orçamento Regional para 2024". Chega Madeira

Por fim, Miguel Castro refere que "o Chega conquistou, com inteligência estratégica, peso político dentro da Assembleia Regional".

"Estamos determinados a usá-lo para fazer aprovar medidas importantes para os madeirenses e já garantimos a adoção de três no orçamento em questão. Outras estão a caminho", concluiu.