Acidente a envolver três viaturas na Via Rápida

Um acidente a envolver três veículos na Via Rápida, no sublanço do Pilar, em Santo António, no sentido Ribeira Brava - Machico, resultou em um ferido.

Para o local foram accionadas duas ambulâncias dos Bombeiros Voluntários Madeirenses (BVM) e uma dos Bombeiros Sapadores do Funchal (BSF).

A única vítima, na casa dos 20 anos, foi transportada para o hospital, numa ambulância dos BVM, por precaução, visto apresentar dores abdominais.

O trânsito no local encontra-se congestionado, com filas a atingir os 2 quilómetros de extensão.