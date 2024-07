Colisão entre três veículos resultou em três feridos

Uma colisão entre três veículos - uma ambulância de transporte de doentes, uma viatura ligeira e uma motorizada - ocorrida esta tarde, pelas 14h50, resultou em três feridos, na Estrada Camacho de Freitas, na Fundoa.

Os Bombeiros Voluntários Madeirenses foram accionados para o local para socorrer as três vítimas, o motociclista, com cerca de 40 anos, a condutora da viatura ligeira com 60 anos e o condutor da ambulância, também na casa dos 60 anos.

A condutora teve mesmo de ser desencarcerada pelos elementos da corporação.

Após prestados os primeiros socorros as vítimas foram transportadas para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.

A Polícia de Segurança Pública foi chamada ao local para tomar conta da ocorrência.