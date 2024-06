Dia de caos no Pico do Areeiro

As queixas devido ao estacionamento irregular no Pico do Areeiro multiplicam-se. Esta segunda-feira não foi excepção e os carros estacionados em ambos os lados têm causado o caos naquela zona.

Além disso, essencialmente os autocarros não conseguem subir até às últimas curvas devido ao forte congestionamento.

Tal como o DIÁRIO tem noticiado, esta é uma situação que tem sido recorrente. A ACIF já desafiou a PSP a pôr ordem nesta estrada, onde o estacionamento irregular é prática diária.