Causa animal reforçada na Semana do Ambiente da CMF

A Unidade do Bem-Estar Animal da Câmara Municipal do Funchal reforçou a sua presença na Semana do Ambiente 2024, que decorre na Praça do Município, dando destaque à problemática do abandono animal, que continua a ser uma realidade crescente no nosso Arquipélago.

"Outro realce da presença desta unidade é dado às Campanhas de Profilaxia Médica que o Município do Funchal realiza, gratuitamente, duas vezes por ano e que beneficia os residentes no Concelho do Funchal que sejam tutores de animais de estimação, com a oferta da vacina da Raiva, colocação do microchip, desparasitação, e registo dos animais no SIAC (Sistema de Identificação dos Animais de Companhia)", indica nota à imprensa.

Também as campanhas de adopção ganham cada vez maior destaque e relevância, havendo um crescente aumento nas publicações digitais, website, relembrando os beneficio da adopção no Canil do Vasco Gil". Câmara Municipal do Funchal

Hoje, entre as actividades da Semana do Ambiente, decorreu um passeio na parte da manhã com animais do Canil Vasco Gil, que foram acompanhados por vários elementos do Centro Comunitário do Funchal e da APPC – Associação Portuguesas de Paralisia Cerebral, e que teve lugar nos Jardins do Lido, entre as 10h30 e as 11h30.

Na Praça do Município, desde as 14h00 e até às 17h00, haverá a atribuição de vários brindes destinados aos animais de estimação, onde os visitantes poderão candidatar-se a diversas ofertas, desde ração, patês e snacks para cão e para gato, transportadoras, escovas de pelo e t-shirts, num total aproximado a três centenas de brindes.