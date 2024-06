Albuquerque entrega hoje elenco governativo

O representante da República para a Região Autónoma da Madeira, o juiz conselheiro Ireneu Cabral Barreto, recebe esta terça-feira, dia 4 de Junho, pelas 16 horas, no Palácio de São Lourenço, o presidente indigitado do XV Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque.

Esta audiência tem como finalidade a entrega formal da composição do XV Governo Regional da Madeira, na sequência dos resultados das Eleições Regionais antecipadas de 26 de Maio, que deram a vitória ao PSD sem maioria absoluta.

Entre os 47 mandatos a atribuir, o PSD elegeu 19 deputados, o Partido Socialista (PS) 11, o Juntos Pelo Povo (JPP) nove, o Chega quatro e o CDS-PP dois, enquanto a Iniciativa Liberal (IL) e o Pessoas-Animais-Natureza (PAN) elegeram um deputado cada.

Apesar de este ser o XV Governo Regional, terá início a XIV Legislatura, já que a primeira teve dois executivos. O arranque da nova Legislatura dá-se na quinta-feira, dia 6 de Junho, com a posse e a instalação da Assembleia Legislativa da Madeira, às 10 horas. O XV Governo Regional da Madeira toma posse, no mesmo dia, às 16:00, no Salão Nobre do parlamento madeirense.

Saiba que outras iniciativas estão agendadas para hoje na Madeira:

10h00 O projecto solidário 'A Voz do aluno', da Escola Secundária Jaime Moniz, realiza o III Espectáculo Cultural Solidário, com o tema 'Onde está a humanidade?'.

11h30 Entrega de prémios do 3º sorteio '+ Comércio Local', no Salão Nobre da CMF.

14h30 A Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, entrega, esta terça-feira, no Plaza Madeira, os prémios dos passatempos regionais 'Ler, Dizer e Contar', 'Triatlo Literário/Concurso Nacional de Leitura', 'Ilustração', 'Escrita Criativa' e 'Flashes Literários', no âmbito do projecto Baú de Leitura. Esta cerimónia, que contará com a presença do secretário regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Jorge Carvalho, reunirá os 75 vencedores dos diversos passatempos, os membros do júri, professores, pais, escritores e representantes das entidades que patrocinaram os prémios. A iniciativa será intercalada com apresentações culturais e culminará com a abertura da exposição dos trabalhos premiados.

20h30 Abertura oficial da exposição de fotografia 'Sustentabilidade', no âmbito do FICA - Festival Internacional de Cinema Ambiental e Sustentabilidade, na Galeria Tratuário (sita ao n.º 119 da Rua da Carreira, no Funchal).

POLÍTICA | Campanha Europeias

09h30 O candidato do Chega às eleições europeias, Américo Dias, irá prestar declarações à comunicação social no porto do Funchal, junto à zona de atracagem do 'Lobo Marinho'.

14h30 A candidatura da AD - Aliança Democrática às próximas Eleições Europeias promove, através da sua candidata pela Madeira, uma iniciativa política, junto à Empresa António Nóbrega, sita à Estrada do Aeroporto, 39 – Caniço.

15h00 A candidatura da CDU ao Parlamento Europeu promove uma iniciativa sobre a defesa dos trabalhadores, onde intervirá o candidato Duarte Martins, junto à Estação de Resíduos Sólido nos Viveiros.

15h00 A candidatura do PS-Madeira às Eleições Europeias visita o projecto 'Life Dunas', no Porto Santo.

17h30 A candidatura do PAN às Eleições Europeias promove uma acção de campanha dedicada à Educação e Investigação, na Universidade da Madeira.

EFEMÉRIDES

Principais acontecimentos registados no dia 4 de Junho, Dia Internacional das Crianças Inocentes Vítimas de Agressão e Dia Mundial do Queijo:

1783 - Os irmãos Montgolfier, Joseph-Michel e Jacques-Étienne realizam o primeiro voo sustentado de um balão de ar quente em Annonay, França.

1916 - Grande Guerra de 1914-1918. Primeiro ataque alemão ao setor defendido pela primeira brigada portuguesa.

1927 - Ahmed Sukarno funda, em Jacarta, o Partido Nacional Indonésio para a independência.

1930 - É criada a Universidade Técnica de Lisboa, integrando o Instituto Superior Técnico, o Instituto Superior de Agronomia, a Escola Superior de Medicina Veterinária e o Instituto Superior de Comércio.

1940 - II Guerra Mundial. Termina o resgate das forças aliadas em Dunquerque.

1942 - II Guerra Mundial. Começa a Batalha de Midway, no Pacífico.

1944 - É fundada a empresa Estaleiros Navais de Viana do Castelo, no âmbito do programa do Governo para a modernização da frota de pesca do largo.

- II Guerra Mundial. As forças aliadas entram em Roma.

1954 -- O primeiro-ministro francês Joseph Laniel e o líder vietnamita Buu Loc iniciam negociações em Paris que visam a "completa independência" do Vietname.

1958 - Campanha eleitoral de Humberto Delgado. Comício no Pavilhão dos Desportos, em Lisboa, com forte apoio popular ao candidato da oposição democrática.

1959 - São expropriadas as refinarias e as plantações de açúcar norte-americanas em Cuba.

1978 - Morre, com 58 anos, o escritor, tradutor e pedagogo Jorge de Sena, autor de "O Físico Prodigioso", "Sinais de Fogo" e "No Reino da Estupidez".

1982 - Tropas israelitas invadem o Líbano e entram em Beirute.

1983 - O PS de Mário Soares e o PSD de Carlos Mota Pinto assinam o acordo para o Governo do "Bloco Central".

1984 - Toma posse o primeiro Conselho de Comunicação Social.

1988 -- Morre, com 77 anos, o crítico de cinema Henrique Alves da Costa, fundador do movimento cineclubista português.

1989 - Repressão militar do movimento pró-democracia da Praça Tiananmen, em Pequim. Centenas de pessoas morrem e milhares de outras são presas ou exilam-se.

- O Presidente iraniano Ali Khameini é escolhido para suceder a Ayatollah Khomeini.

- O movimento Solidariedade vence as eleições na Polónia.

1991 - O Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa é aprovado a Assembleia da República.

1996 - Inauguração da Fundação Mário Soares, em Lisboa.

1998 - Morre, com 74 anos, Maria de Lurdes Belchior, académica, especialista em literatura portuguesa dos séculos XVI e XVII.

- O norte-americano Terry Nichols é condenado a prisão perpétua pela participação no atentado de Oklahoma City de 19 de abril de1995, que causou 168 mortos.

2003 - O Prémio Roma é atribuído ao compositor Pedro Amaral, o primeiro português distinguido com o galardão da Académie de France.

- Ratificação do Roteiro de Paz para o Médio Oriente.

- O grupo de comunicação de Martha Stewart é tomado pelas autoridades norte-americanas, depois de a sua presidente ser acusada de fraude, conspiração e burla, pela Justiça dos EUA.

2004 - Morre, aos 83 anos, o ator italiano Nino Manfredi.

2006 - A atleta Vanessa Fernandes vence a etapa de Madrid da Taça do Mundo de triatlo.

- Morre, com 72 anos, Raul Indipwo, músico cantor do Duo Ouro Negro.

2007 - Arranca o primeiro concurso de acesso a professor titular.

2008 - O senador norte-americano Barack Obama anuncia ter conseguido o apoio suficiente para a sua nomeação como candidato democrata à eleição presidencial de novembro.

2009 - O Instituto de Seguros de Portugal aprova novas regras para a gestão dos fundos de pensões, responsabilizando mais os gestores e criando novas obrigações na informação a dar ao supervisor e aos clientes.

2011 - Morre, aos 88 anos, o ator francês Maurice Garrel, que trabalhou com grandes nomes do cinema como François Truffaut e Claude Chabrol.

2012 - A 'troika' aprova a transferência de mais uma tranche de quatro mil milhões de euros, depois de considerar a quarta revisão do programa de assistência a Portugal positiva.

- Morre, com 78 anos, Eduard Hill, Artista do Povo da Rússia, conhecido no Ocidente por "Senhor Trololo".

2013 -- Morre, aos 77 anos, António Pinto da França, embaixador que representou Portugal em diversos países e concluiu a carreira diplomática no Vaticano.

2015 - O Banif informa que conclui a venda de 85,92% da sua participação no capital social do Banif Mais à Cofidis Participations por 400 milhões de euros.

2016 - A moção do secretário-geral do PS, António Costa, intitulada "Cumprir a alternativa, consolidar a esperança", é aprovada pelo 21.º Congresso do partido por "uma larga maioria".

- Morre, aos 79 anos, Carmen Pereira, figura histórica da luta pela independência da Guiné-Bissau.

2017 - A debandada de adeptos provocada por um falso alarme durante a final da Liga dos Campeões, em Turim, Itália, provoca cerca de mil feridos.

- O Sporting conquista pela primeira vez a Taça de Portugal de futebol feminino, ao vencer o Sporting de Braga, por 2-1, após prolongamento, depois de se ter conquistado o também inédito título nacional.

- Morre, aos 86 anos, o escritor espanhol Juan Goytisolo.

2020 - O Parlamento da Região Administrativa Especial de Hong Kong aprova o controverso projeto lei que criminaliza ofensas contra o hino da República Popular da China, na data em que se assinala o 31.º aniversário de Tiananmen. Milhares de manifestantes acendem velas e gritam frases a favor da democracia, desafiando a proibição de uma vigília em memória das vítimas da repressão na Praça Tiananmen, em 1989.

2021 - O ex-inspetor da PJ Carlos Dias Santos é condenado a seis anos de prisão por adesão a associação criminosa e o seu colega Ricardo Macedo foi absolvido de todos os crimes, no processo Operação Aquiles, com 27 arguidos.

- Norberto Mourão sagra-se campeão da Europa de canoagem adaptada, na categoria VL2, em prova disputada em Poznan, Polónia.

- O canoísta João Ribeiro sagra-se vice-campeão da Europa de K1 500, ao perder o título na Polónia para o húngaro Balint Kopasz.

2023 - A coligação Plataforma Aliança Inclusiva -- Terra Ranka, liderada por Domingos Simões Pereira, vence as legislativas da Guiné-Bissau com maioria absoluta, obtendo 54 dos 102 deputados do parlamento.

O FC Porto conquista a Taça de Portugal de futebol, pela 19.ª vez e segunda seguida, ao vencer o Sporting de Braga por 2-0, no Estádio Nacional, em Oeiras.

PENSAMENTO DO DIA

Acreditai que nenhum mundo, que nada nem ninguém vale mais que uma vida ou a alegria de tê-la Jorge de Sena (1919-78), escritor português

Este é o centésimo quinquagésimo sexto dia do ano. Faltam 210 dias para o termo de 2024.