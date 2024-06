Porto Santo volta a ter uma estação para medir a qualidade do ar

Numa colaboração conjunta entre a Câmara Municipal e a Direcção Regional do Ambiente, o Porto Santo vai ter novamente equipamentos para medir os níveis de poluição.

Esta quarta-feira assinala-se o Dia Mundial do Meio Ambiente. O actual director regional do ambiente, Ara Oliveira, está na 'ilha dourada', tendo dito que “o Porto Santo já teve uma estação de qualidade do ar e também um registo histórico dessa mesma estação, que tinha um ar excelente e uma qualidade muito boa”.

O regresso deste equipamento para medir o qualidade do ar dá-se "porque agora a ilha tem outro tipo de pessoas, felizmente, tendo mais utilização, sobretudo nesta época de Verão”, disse

Agora a ideia é "confirmar que qualidade do ar do Porto Santo continua a ser excelente, o que trará várias vantagens, entre as quais a confirmação técnica dessa mesma realidade”, afirmou o director regional do ambiente.

Ara Oliveira disse que uma outra vantagem é “a mais-valia do ponto de vista da divulgação do destino". Isto porque, conforme acrescentou, a qualidade do ar é de extrema importância e tem "imensas implicações na saúde das pessoas".

Demonstrar que se respira um ar de excelência é um trunfo do ponto de vista turístico". Ara Oliveira

Segundo o DIÁRIO conseguiu apurar, este equipamento está instalado no Largo do Município, numa primeira fase, podendo, entretanto, mudar para outro local dentro da cidade.

O equipamento em causa estará a medir os níveis do ar no centro da cidade do Porto Santo até finais do mês de Setembro.