Muitas nuvens e chuva nas previsões para hoje na Madeira

As previsões para hoje, na Madeira, apontam para períodos de céu muito nublado e períodos de chuva ou aguaceiros, em especial a partir da tarde. O vento deverá soprar fraco, a uma velocidade inferior a 15 km/h.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê uma temperatura máxima de 23ºC na Madeira e 24ºC, no Porto Santo. Já as mínimas serão de 20ºC e 18ºC, respectivamente. Ainda assim, deverá redobrar os cuidados com a exposição aos raios ultravioleta, pois as previsões apontam para um índice muito elevado (9) em ambas as ilhas.

Para o Funchal, o IPMA prevê períodos de céu muito nublado, bem como períodos de chuva ou aguaceiros, em especial a partir da tarde. Também neste caso, o vento será fraco (inferior a 15 km/h).

Quanto ao estado do mar, na costa Norte, estão previstas ondas de Norte/Noroeste, com 1 metro. Na costa Sul são esperadas ondas inferiores a 1 metro. A temperatura da água do mar deverá oscilar entre os 20 e 21ºC.