CMF premeia vencedores do concurso 'Desenha o Teu Ambiente'

Hoje, 5 de Junho, comemora-se o Dia Mundial do Ambiente. A Câmara Municipal do Funchal assinalou a data através da Semana do Ambiente, presentemente a decorrer, na Praça do Município, e que tem um vasto programa de actividades.

Assim, e à semelhança de anos anteriores, o Departamento de Ambiente da CMF lançou o concurso 'Desenha o Teu Ambiente'. Esta iniciativa visa estimular a criatividade e consciencializar os jovens sobre a importância da gestão de resíduos e da higiene urbana no quotidiano, tendo hoje decorrido, no Salão Nobre da CMF, a entrega de prémios que, naturalmente, contou com a presença da vereadora Nádia Coelho.

Foram criadas duas categorias: 1º ciclo e do 2º e 3º ciclos, onde cada estabelecimento de ensino do Concelho do Funchal entregou um desenho, ilustração, pintura, recorte e/ou colagem por categoria até 15 de Maio de 2024, indica nota à imprensa.

Os trabalhos exploraram temas sobre os resíduos e a higiene urbana no seu dia-a-dia e incluíam uma mensagem relacionada com a temática e alguns dos seguintes elementos: Viatura varredoura; Viatura de recolha de resíduos; Viatura de lavagem; Ecoponto público; Monda de bermas; Trabalhadores do Departamento de Ambiente; Varredura de Espaços Públicos; Lavagem de Espaços Públicos; Limpeza de sarjetas, acrescenta.

O júri, composto por membros do Departamento de Ambiente e pelos professores dos Estabelecimentos de Ensino que participaram no evento, considerou vários critérios aquando da escolha dos vencedores, como a originalidade dos desenhos, as mensagens relacionadas ao tema, a harmonia na utilização dos elementos temáticos, bem como a organização e cores das imagens apresentadas.

Foram atribuídos aos vencedores cheques-prendas no valor total de 400 euros.

A Câmara Municipal do Funchal deixa uma nota de agradecimento a todos os participantes pela sua contribuição "com trabalhos originais e criativos"