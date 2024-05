Junta de São Pedro e CMF estudam revisão do PDM

A Junta de Freguesia de São Pedro reuniu esta semana com o vereador João Rodrigues com o objectivo de debater a futura revisão do PDM da cidade do Funchal e a implicação que o mesmo possa ter para a freguesia de São Pedro.

Segundo Manuel Filipe, presidente da Junta, esta é a altura para que a Junta possa, em parceria com a Câmara Municipal, avaliarem e analisarem como poderá ser alterado o PDM a bem de uma das freguesias onde o preço da habitação e do comércio mais tem subido. “A postura da Junta é de participar activamente em todo o processo de revisão promovendo a participação da população, pois estas são as fases mais importantes para contributos”, refere aquela entidade em nota à imprensa.

A reunião serviu ainda para o executivo da Junta ter conhecimento de alguns projectos importantes e estruturantes para a Freguesia.

Acrescentar que estas reuniões mantidas com o executivo da Câmara Municipal fazem parte da estratégia de conhecimento permanente e de proactividade relativamente às principais decisões com implicação para a Freguesia.