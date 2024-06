Rubina Leal defende criação do Centro Europeu de Combate à Poluição Marinha na Madeira

“Irei trabalhar para garantir que o Centro Europeu de Combate à Poluição Marinha em Portugal seja criado na Madeira, conforme, aliás, já foi votado favoravelmente pela Comissão Parlamentar das Pescas da União Europeia, tanto mais quando, também aqui, temos todas as condições de assumir uma posição de charneira”, garante a candidata da AD às Eleições Europeias do próximo dia 9 de Junho, Rubina Leal.

Um projecto a desenvolver “em parceria e estreita colaboração com todas as entidades locais, designadamente com a Universidade, as Instituições Científicas e o sector das Pescas e Aquacultura, de modo a que possam ser traçadas soluções quanto à recolha de lixo no mar e à adoção de práticas mais sustentáveis”, explica a candidata, lembrando ser fundamental que exista uma estrutura conciliadora e agregadora das várias partes.

Rubina Leal que, ainda a este propósito e concretamente no âmbito da Economia do Mar, assume o compromisso de garantir que o projecto-piloto “Casa dos Oceanos” venha a ser uma realidade na próxima Legislatura. Um projecto que, tendo sido já apresentado à Comissão de Pescas, no valor de três milhões de euros e especialmente assente na formação nas áreas da economia azul, visa promover as ilhas da Madeira e os Açores, com o intuito de fomentar e envolver redes de cientistas, académicos, biólogos e estudantes, através de ferramentas educativas, preparando-os para carreiras relacionadas, precisamente, com o oceano e a economia azul.