Acidente na subida do Caniço

Um acidente ocorrido há pouco na Via Rápida, desta feita na subida do Caniço no sublanço desde o Porto Novo, sentido Machico - Ribeira Brava, está a causar muito constrangimento rodoviário.

Uma fila de mais de 2 km já se formou nessa faixa, sendo certo que não será grave, mas também é verdade que no local já está a PSP a tomar conta da ocorrência que terá envolvido pelo menos duas viaturas.

A Via Litoral também já está a fazer o ordenamento do trânsito para a faixa da direita e depois para a esquerda, uma vez que aparentemente cada uma das viaturas ficou numa das faixas, separados por cerca de 10 metros, o suficiente para permitir a passagem.

Em termos de consequências pessoais, não sabemos ainda mais pormenores.