CMF facilita acesso de pessoas com mobilidade reduzida à Loja do Cidadão

A Câmara Municipal do Funchal irá proceder à ampliação e relocalização do espaço de Kiss & Ride, localizado na Avenida Arriaga, junto à Loja do Cidadão.

Esta alteração visa melhorar a acessibilidade, em especial às pessoas com mobilidade reduzida, indica nota à imprensa.

E conclui: "Simultaneamente, será aumentado o número de lugares de lugares reservados a motociclos na Rua Ivens, junto ao Jardim Municipal, colmatando assim a necessidade de lugares para este tipo de veículos nesta zona da cidade".