Campeonato Regional de Surf Esperanças volta ao mar na próxima semana

O Clube Naval do Funchal por meio da Naval Surf Team organiza novamente o Campeonato Regional de Surf Esperanças.

O Campeonato Regional de Surf Esperanças 2024 volta ao mar no dia 10 de junho e pretende apurar os atletas madeirenses que irão representar a região nos Campeonatos Nacionais de Surf Esperanças, mais propriamente, nos escalões masculinos de Sub12, Sub14, Sub 16 e Sub18 e nos escalões femininos de Sub16 e Sub18

Esta é uma prova do Circuito Regional de Esperanças de Surf que se realiza desde 2012, mas que este ano terá apenas uma etapa.

A prova terá início com o Check-in dos atletas pelas 8h30 no Porto da Cruz na Praia da Alagoa. As inscrições poderão ser feitas para [email protected]