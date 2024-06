Imigração ilegal e o que falhou com fim do SEF

Bom dia. As principais notícias do dia, que são publicados nas capas dos jornais nacionais desta quarta-feira, 5 de Junho de 2024.

No Correio da Manhã:

- "Financiamento sem juros ao FC Porto. Milhões da UEFA pagam dívida a Póvoas"

- "Médico emprestou dinheiro a Pinto da Costa e exigiu garantias da receita europeia"

- "Portugal-Finlândia (4-2). Seleção a meio-gás aquece para o Euro"

- "Revelado esquema com prédio mais alto do país. Corrupção e escutas tramam autarca de Gaia"

- "Subsídio de risco. Ministra oferece mais 300 Euro aos polícias"

- "Imigração. 250 mil euros garantem visto"

- "Caos nos hospitais. Longas horas à espera nas urgências"

- "150 km. Perseguição com agente atropelado"

- "Só sai por 120 milhões. Benfica recusa vender Neves a preço de saldos"

- "Sporting. Diomonde na mira de clubes ingleses"

No Público:

- "Gestores da Parpública arriscam ver actos serem anulados"

- "Reportagem. PS foi ao Minho dar passo em frente e apelar ao reconhecimento da Palestina"

- "Imigração. Marcelo quer que fim de manifestação de interesse seja temporário"

- "Proposta do Governo. Pequenos investidores terão incentivo fiscal nas ações"

- "Dinossauros. Jovens descobrem fóssil de T-rex juvenil nos EUA e isso deu origem a um documentário"

- "Negociações com polícias. Na quarta reunião com sindicatos, o Governo voltou a subir o subsídio de risco"

No Jornal de Notícias:

- "Regras apertadas não travam aumento de queixas contra ruído"

- "Com distinção mas muito suor. Portugal 4-2 Finlândia"

- "FC Porto. Vítor Bruno é consensual no balneário"

- "Europeu sub-17. Final. Uma batalha contra muro defensivo dos italianos"

- "Líder do 'gangue do buraco' apanha 13 anos de cadeia"

- "Entrevista. 'Queremos democratizar o acesso à imigração legal'. Sebastião Bugalho, cabeça de lista da AD"

- "Alto Minho. Câmaras unem-se de novo para travar linhas de alta tensão"

- "Castelo Branco. Vivia com 40 animais em casa cheia de lixo"

- "Imigrantes. Marcelo acelerou lei para conter 'bola de neve'"

- "Nicolas Cage. 'A fama tem muitos altos e baixos'"

No Diário de Notícias:

- "Imigração ilegal. Extinção do SEF acabou com controlo criminal aos vistos em países de risco"

- "Cientistas. A parasitóloga Sara e as biólogas Cláudia, Mariana e Laetitia, investigadoras portuguesas premiadas"

- "Euro2024. Portugal 4-2 Finlândia. Francisco Conceição brilha na vitória da Seleção Nacional"

- "Europeias. Alargamento, Defesa e Imigração dividem cabeças de lista dos partidos mais pequenos"

- "Índia. Aliança de Modi e oposição celebram resultados eleitorais"

- "II Guerra Mundial. 80 anos do Dia D celebrados com testemunhos e objetos inéditos no Museu da Farmácia"

- "Vítor Serrão, historiador de arte. 'O azulejo encontra-se em todo o mundo onde os portugueses chegaram. É marca patrimonial distintiva'"

No Negócios:

- "Mais-valias de longo prazo vão ter desconto no IRS"

- "Patrões temem atrasos de vistos nos consulados"

- "As razões que dão confiança ao BCE para o primeiro corte de juros"

- "Companhias aéreas recusam proposta da ANA sobre qualidade de serviço"

- "João Pratas, presidente da APFIPP. Travão a custos torna o novo PPR europeu pouco atrativo"

- "Logística. DPD investe 30 milhões em 'hub' de encomendas"

No O Jornal Económico:

- "Portugal tem de investir 825 milhões anuais nas redes elétricas até 2050"

- "Vitória magra de Narendra Modi na Índia agita mercados"

- "Fórum para a Competitividade alerta para risco da 'explosão de reivindicações'"

- "Instituto de Soldadura e Qualidade vai distribuir 760 mil euros de lucros pelos colaboradores"

- "'Prevemos crescer na ordem dos 13% no próximo ano. As perspetivas são bastante positivas'. Olivier Establet, CEO da DPD Portugal"

- "Topo da Agenda: inflação e estatística sobre taxas de juro"

- "Albuquerque divide pastas da Economia no novo governo"

- "Nobox defende estratégia de longo prazo para unidades locais de saúde"

No O Jogo:

- "Chico em brasa. Portugal-Finlândia 4-2"

- "Roberto Martínez: 'Sofrer dois golos em dois remates é aspeto a melhorar'"

- "Irlanda do Norte-Portugal 1-2. Navegadoras já avistam a subida [jogo de qualificação para o euro-2025]"

- "Portugal-Itália. Sub-17 vão atrás do tri"

- "FC Porto. 'O Vítor é um perfeccionista'"

- "Conceição despediu-se: 'Serei mais um a torcer e a respeitar este símbolo'"

- "Benfica. Águias atacam Ramón Sosa"

- "Sporting. Gregos complicam negócio Ioannidis"

- "Hjulmand apontado ao United"

No A Bola:

- "Portugal 4-2 Finlândia. A acender as brasas"

- "Benfica. Florentino é para continuar na Luz"

- "Sporting. Man. United chega aos 60M por Inácio"

- "FC Porto. Auditorias forenses começam já em julho"

- "Seleção feminina. Navegadoras garantem 'play-off' do Euro-2025"

- "Sub-17. À procura do terceiro título europeu. Portugal-Itália"

E no Record:

-"Portugal-Finlândia (4-2). Chico espalha Bruno em brasa. Futebol vistoso no primeiro teste para o Europeu"

- "Benfica. Forest quer Florentino"

- "Leão sobe a parada. Nova proposta por Ioannidis"

- "FC Porto. SAD pode ter sido lesada em 50 MEuro"

- "Futebol feminino. Irlanda do Norte-Portugal (1-2). Euro mais perto"

- "Euro Sub-17. Itália-Portugal. À beira da história. Final é hoje"