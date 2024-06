Turquia, adversária de Portugal, empata a 'zero' em particular com Itália

A Turquia empatou hoje fora com a Itália (0-0), num jogo de preparação para o Europeu de futebol com poucas oportunidades de golo, mas com a seleção turca, que integra com Portugal o Grupo F, a mostrar solidez.

O primeiro lance de perigo só surgiu aos 24 minutos e pertenceu ao turco Kaan Ayhan, que atirou de cabeça por cima da barra, com a Itália a responder em cima do intervalo (45+3), também de cabeça, por intermédio de Bryan Cristante (ex-Benfica), que viu o remate sair perto do poste direito.

No segundo tempo, nota para a única grande oportunidade de golo no estádio Renato Dall'Ara, em Bolonha, que saiu dos pés do defesa turco Merih Demiral (ex-Sporting), que viu o guarda-redes Guglielmo Vicario negar-lhe, aos 63 minutos, a chance de adiantar a seleção forasteira, após a cobrança de um canto.

Nota ainda para Orkun Kökçü, jogador do Benfica que foi lançado no encontro aos 54 minutos.

Noutro jogo do dia, a Eslovénia bateu em casa a Arménia, por 2-1, com golos de Jan Mlakar - que joga em Itália no Pisa - aos 11 minutos, e do veterano Josip Ilicic (Maribor), aos 63, com Varazdat Haroyan a fazer o único golo dos visitantes (56).

Já a Suíça goleou a Estónia, com quatro golos sem resposta, marcados por Steven Zuber (20 minutos), Zeki Amdouni (47), Nico Elvedi (63) e Xherdan Shaqiri (70).

A Roménia empatou em casa com a Bulgária (0-0), ao passo que a Áustria bateu a Sérvia por 2-1, graças aos golos 'madrugadores' de Patrick Wimmer e de Christoph Baumgartner, aos 10 e aos 13 minutos, respetivamente. Strahinja Pavlovic fez o único golo dos sérvios, aos 35.

Por seu turno, a República da Irlanda recebeu e venceu a Hungria, também por 2-1, mas com o golo da vitória a surgir já nos últimos instantes do desafio. Adam Idah fez o primeiro para a turma anfitriã, aos 36 minutos, mas Adam Lang restabeleceu a igualdade apenas quatro minutos depois. E foi preciso esperar até aos 90+2 para ver novo (e decisivo) golo, da autoria de Troy Parrott.