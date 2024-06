Semana do Ambiente inicia-se esta segunda-feira

A Semana do Ambiente inicia-se hoje, às 9h30, e decorre até sexta-feira, 7 de Junho, na Praça do Município.

A inciativa promovida pela autarquia funchalense visa ser um veículo de sensibilização para a necessidade de se proteger os ecossistemas naturais e promover a acção ambiental, não esquecendo que a transformação global requer uma acção local.

Todos os dias será focado um tema específico do pelouro do Ambiente. A semana arranca com a ciência com o mote de 'Biodiversidade: conhecer para compreender'. Segue-se o dia das Águas do Funchal, amanhã, 4 de Junho, que desafiará os participantes a 'Pensar fora da Garrafa. Bebe água da torneira!'. A 5 de Junho, quarta-feira, celebra-se o Dia Internacional do Ambiente, dia dedicado a esta temática: 'Cidade + limpa, animais + protegidos, planeta + vivo'. No dia 6 de Junho, quinta-feira, estará em destaque os Jardins e Espaços Verdes reforçando o propósito deste departamento: 'Funchal, um jardim para todos'.

A Semana do Ambiente termina com as Alterações Climáticas e o Parque Ecológico do Funchal: 'Protege o Planeta, garante o teu Futuro!'

Uma das novidades deste ano será a 'Hora do Conto'. A contadora de histórias Sofia Maul estará na Praça do Município, entre as 17 e as 18 horas, contando uma história para crianças e famílias, momento esse que será de entrada livre.

Cerca de um milhar de alunos das escolas do pré-escolar, dos 1.º, 2.º e 3. Ciclos da Região Autónoma da Madeira, instituições e ginásios municipais estão confirmados para participarem nas actividades previstas, assim como para assistirem às peças de teatro 'Ambientalmente Falado e Capitão Funcho, Acção!', entre outros momentos temáticos.

Saiba que outros assuntos marcam a agenda desta segunda-feira, 3 de Junho:

9h00: José Manuel Rodrigues preside à Reunião da Comissão Permanente para preparar a XIV Legislatura e a tomada de posse do XV Governo Regional, na Assembleia Legislativa da Madeira;

11h00: Apresentação pública dos Madeira Games na sede CNF - Quinta Calaça;

11h00: AD - Aliança Democrática Madeira promove iniciativa, junto à Central Hidroelétrica da Calheta;

18h00: Segunda sessão de esclarecimentos do Orçamento Participativo do Funchal destinada às freguesias da Sé, Santa Luzia, São Pedro e Imaculado Coração de Maria, na Sala da Assembleia Municipal.

Principais acontecimentos registados no dia 3 de Junho, Dia Mundial da Bicicleta e Dia Mundial da Ortóptica:

1621 - A Companhia Holandesa das Índias Ocidentais recebe autorização para operar na Nova Holanda, atual Estado de Nova Iorque.

1822 - É publicada a Lei dos Foros do regime Liberal português, que reduz os impostos aos morgadios.

1896 -- Abre a linha de caminho-de-ferro da Manchúria do Norte, entre a China e a Rússia.

1906 -- Nasce Freda Josephine McDonald, Josephine Baker, cantora, bailarina e filantropa, em St. Louis, Missouri, EUA.

1917 - É proclamada a independência da Albânia, sob a proteção italiana.

1919 - Começa a greve dos caminhos-de-ferro portugueses, que durará dois meses. O Governo encerra o sindicato dos ferroviários.

1924 -- Morre, com 40 anos, o escritor checo Franz Kafka, autor de "Processo", "América", "Metamorfose".

- Nasce Allen Ginsberg, o poeta norte-americano da "Beat Generation".

1935 - O paquete francês Normandie bate o recorde de velocidade na viagem inaugural, atravessando o Atlântico em quatro dias e 11 horas.

1937 -- Edward Albert Christian George Andrew Patrick David, duque de Windsor, antigo rei Eduardo VIII que abdicou do trono inglês, casa-se com a norte-americana Wallis Simpson.

1946 -- Morre, com 70 anos, o político russo Mikhail Ivanovich Kalinin, um dos líderes da revolução de 1917, cofundador do jornal Pravda.

1948 - Daniel F. Malan forma o governo nacionalista-afrikander da África do Sul.

1963 -- Morre, com 81 anos, o italiano Angelo Giuseppe, Papa João XXIII, convocou o Sínodo romano, instituiu uma Comissão para a revisão do Código de Direito Canónico e convocou o Concílio Ecuménico Vaticano II.

1964 -- 20 prelados brasileiros assinam o manifesto contra a depuração política do governo da ditadura do general Castelo Branco.

1965 -- O astronauta norte-americano Edward H. White II, piloto da missão orbital terrestre de quatro dias Gemini IV, é o primeiro homem a flutuar na gravidade zero do espaço fora da nave durante 20 minutos.

1973 -- John Wesley Dean III, antigo conselheiro do Presidente dos EUA, garante perante o Senado que Richard Nixon discutiu a tentativa de encobrimento do caso Watergate, na sua presença, "pelo menos 35 vezes", até ao anterior mês de abril.

1982 -- Guerra das Malvinas. Ingleses capturam Fitzroy e Bluff Cove.

1985 -- Morre, com 58 anos, Joaquim Catanho de Meneses, advogado, fundador e dirigente histórico do PS.

1989 - Primeiro confronto direto entre os estudantes chineses do movimento pró-democracia e a polícia na Praça Tiananmen, em Pequim.

- Morre, com 86 anos, o líder religioso supremo e chefe de estado iraniano, Ayatollah Ruhollah Khomein.

1990 -- O Estrela da Amadora conquista a única Taça de Portugal de futebol do seu historial.

1992 -- Começa, no Rio de Janeiro, Brasil, a Cimeira da Terra, Eco/92, conferência das Nações Unidas sobre o Ambiente e Desenvolvimento.

1996 - A escritora portuguesa Teolinda Gersão vence o Grande Prémio de Romance e Novela da APE com a obra "A Casa da Cabeça de Cavalo".

- A França regressa às estruturas militares da NATO.

- Reforma estrutural da NATO. Passa a ser possível a realização de operações aliadas sem a participação norte-americana.

1998 - Um comboio de alta velocidade descarrila em Eschede, a Nordeste de Hanôver, Alemanha, provocando a morte de 120 passageiros.

1999 -- O Presidente da Jugoslávia, Slobodan Milosevic, aceita o plano de paz da ONU para o Kosovo.

- A bandeira da ONU é hasteada em Díli, capital de Timor-Leste.

2001 - Morre, com 48 anos, o editor Manuel Hermínio Monteiro, dirigente da Associação Portuguesa de Editores e Livreiros, diretor da Assírio e Alvim.

- Morre, aos 86 anos, o ator norte-americano nascido no México Anthony Rudolph Oaxaca Quinn, protagonista de "Zorba, o Grego", 1964.

2003 - A escritora portuguesa Sophia de Mello Breyner Andresen, é distinguida com o Prémio Rainha Sofia de Poesia Iberoamericana.

2004 -- O Ministério da Educação anuncia o fecho de 803 escolas do primeiro ciclo do ensino básico no ano letivo de 2004-2005.

2005 -- O Presidente francês, Jacques Chirac, condecora, em Paris, o cineasta português Manoel de Oliveira com o grau de comendador da Ordem da Legião de Honra.

2006 - O Parlamento montenegrino proclama a independência do Montenegro, concluindo o processo de desmembramento da antiga Jugoslávia.

- Timor-Leste. Ramos Horta e Alcino Baris tomam posse como ministros da Defesa e do Interior, respetivamente. O Presidente da República de Timor-Leste, Xanana Gusmão, apela à defesa da Constituição e anuncia um pacote de medidas de emergência, a vigorar durante 30 dias.

2007 - A atleta Vanessa Fernandes vence a etapa de Madrid da Taça do Mundo de triatlo.

2008 - É inaugurada a Casa Ronald McDonald, que tem como objetivo acolher os familiares das crianças, que se deslocam um pouco de todo o país para receber tratamento hospitalar prolongado ou ambulatório no Hospital D. Estefânia, Lisboa.

- O português José Mourinho é apresentado como novo treinador da equipa de futebol do Inter de Milão, em Milão, Itália.

2009 - O artista plástico Júlio Pomar, 83 anos, é distinguido, por unanimidade, com o Prémio da Latinidade "João Neves da Fontoura" 2009 da União Latina.

- Primeira greve na história do Banco Central Europeu contra os cortes nas pensões e os aumentos da idade de reforma e das contribuições para a segurança social.

- Cuba é readmitida na Organização dos Estados Americanos, termina a suspensão imposta em 1962.

- Morre, com 72 anos, David Carradine, ator norte-americano, estrela da série televisiva dos anos 1970 "Kung Fu", personagem que retomou em "Kill Bill", de Quentin Tarantino.

2010 - Morre, aos 66 anos, o escritor e jornalista João Aguiar, autor de "A Voz dos Deuses" e de "O Priorado do Cifrão".

2011 -- Iémen/Primavera Árabe: Explosão no palácio do Presidente Ali Abdullah Saleh, em Saana. Ali A Abdullah Saleh fica ferido e é hospitalizado na Arábia Saudita. Regressa em setembro e retoma o poder.

- Morre, com 83 anos, o médico Jack Kevorkian, o "Dr. Morte". Ativista norte-americano, defensor do direito ao suicídio assistido, eutanásia, ajudou mais de 130 pessoas a pôr termo à vida e esteve preso durante oito anos em consequência disso.

- Morre, aos 92 anos, a sul-africana Albertina Sisulu, conhecida por "Mama Sisulu", um dos maiores ícones da luta de libertação do povo sul-africano.

2012 - Um avião com 153 passageiros despenha-se em Lagos, maior cidade da Nigéria.

- O piloto Miguel Oliveira conquista o primeiro pódio da carreira, ao ser terceiro em Moto3 no Grande Prémio da Catalunha, em Barcelona, Espanha.

2016 -- Morre, com 88 anos, Nzita Tiago, presidente e cofundador da Frente de Libertação do Enclave de Cabinda - Forças Armadas de Cabinda (FLEC/FAC).

- Morre, com 74 anos, o norte-americano Cassius Marcellus Clay Jr., Muhammad Ali, lendário ex-campeão mundial de boxe, na categoria de pesos. Acendeu a tocha olímpica em Atlanta em 1996 e foi nomeado enviado da paz pelas Nações Unidas em 1998. Recebe em 2005 a mais alta distinção atribuída a um civil nos Estados Unidos: a presidencial Medalha da Liberdade.

2017 - Sete pessoas morrem e perto de 50 ficam feridas em atentados em Londres (um atropelamento na London Bridge e apunhalamentos em Borough Market), que foram reivindicados pelo grupo extremista Estado Islâmico.

2018 -- Morre, aos 87 anos, Frank Carlucci, antigo embaixador dos Estados Unidos em Portugal (1975-1978) e ex-secretário da Defesa.

2020 - São retomadas, em Portugal, as últimas 10 jornadas da I Liga de futebol, disputadas sem público (até 26/07), 87 dias depois de ter sido suspensa devido à covid-19.

2021 -- O Governo britânico anuncia que Portugal vai sair da "lista verde" de viagens internacionais devido à descoberta de novas variantes e ao aumento do número de infeções nas últimas semanas.

2022 -- O Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, diz, num vídeo de 36 segundos publicado na rede social Instagram, a propósito dos 100 dias do conflito, aos ucranianos, que "A vitória será nossa".

- O porta-voz do Kremlin (Presidência), Dmitri Peskov, afirma que a Rússia cumpriu alguns dos seus objetivos após 100 dias de ofensiva na Ucrânia, com a libertação de "muitas localidades" e que "Este trabalho continuará até que todos os objetivos da operação militar especial sejam alcançados".

- A câmara baixa do Parlamento alemão aprova a ancoragem na Constituição de um orçamento extraordinário de 100 mil milhões de euros para modernizar o Exército

- Morre, aos 72 anos, João Seabra, teólogo, cónego da Sé Patriarcal de Lisboa, diretor do Instituto Superior de Direito Canónico, da Universidade Católica Portuguesa. Em 2019 recebe do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, o grau de Grande-Oficial da Ordem do Infante D. Henrique.

Este é o centésimo quinquagésimo quinto dia do ano. Faltam 211 dias para o termo de 2024.

