PS mantém esperança de liderar o próximo governo Regional

“Tudo pode acontecer.” A frase de Victor Freitas, na reacção aos números da sondagem à boca das urnas, da RTP, que deixa em aberto a possibilidade de uma maioria de esquerda no parlamento, é reveladora no sentimento da sede do PS-Madeira.

O líder parlamentar admite que, das eleições de hoje, tanto pode sair uma maioria de direita, como de esquerda, por isso, tudo é possível.

Victor Freitas lembrou a posição de Paulo Cafôfo ao manifestar abertura ao diálogo com todas as forças partidária, com excepção do PSD e do Chega.

O socialista lembrou as posições de CDS, Chega, IL e PAN que disseram não se virem a coligar com Albuquerque, desafiando-os a manterem a palavra dada. “Não têm condições de darem o dito pelo não dito e voltar atrás”. Isto porque, na leitura dos socialistas, o que as eleições demonstram, acima de tudo, é a “clara vontade de mudança”.

Na sede do PS, praticamente não se vêem militantes, além dos membros dos órgãos do partido. Mas é verdade que, tradicionalmente, chegam um pouco mais tarde.

Por agora, quase só elementos da comunicação social, regional e do continente.