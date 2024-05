Campeonato Regional de Carros de Pau suspenso devido a acidente

A Associação Recreativa e Cultural dos Amigos dos Carros de Pau de Água de Pena (ARCACPAP) resolveu, no início desta semana, suspender, por tempo indeterminado, o Campeonato Regional de Carros de Pau, uma competição amadora promovida por essa associação, que contava com 13 provas já definidas e duas outras em análise.

Na origem desta decisão, que contou, conforme podemos ler no comunicado divulgado, com a anuência da Direcção da ARCACPAP, bem como dos presidentes da respectiva Assembleia Geral e Comissão de Estradas, esteve o acidente com alguma gravidade ocorrido na última prova realizada, a 19 de Maio, no Campanário.

Foto Facebook CMRB

Conforme o DIÁRIO apurou, uma das ‘viaturas’ participantes, com dois ocupantes, terá se despistado, na zona do Sítio da Cova da Velha, levando a uma dessas pessoas sofresse ferimentos graves.

“Em face dos acontecimentos, a direcção, presidente da Assembleia Geral e presidente da Comissão de Estradas, entenderam fazer uma paragem no campeonato para que se possa proceder a uma análise e avaliação das últimas ocorrências, e averiguar se existem formas e soluções que possam contribuir para que as provas decorram em ambiente festivo, coma a maior segurança para todos, quer sejam pilotos, comissários, agentes da organização ou espectadores”, podemos ler na mesma nota.

Calendário divulgado nas redes sociais da Associação. , Foto DR

A duração da suspensão será decidida proximamente, em reunião dos órgãos competentes da Associação Recreativa e Cultural dos Amigos dos Carros de Pau de Água de Pena com as entidades parceiras e com os pilotos (concorrentes) do referido Campeonato.

Até ao momento, já tiveram lugar as provas da Tabua, do Estreito de Câmara de Lobos e do Campanário. Estavam agendadas provas em Santa Maria Maior, Machico, Ponta Delgada, Serra de Água, Ilha, Água de Pena, Ponta do Sol, Porto da Cruz, Santana, esta última com a duração de 6,2 quilómetros e que deveria ter lugar no dia 2 de Junho, tendo já sido cancelada.