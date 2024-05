Recorde de 49 portugueses nos Campeonatos Europeus de Atletismo

Portugal vai apresentar-se com um recorde de 49 representantes nos Campeonatos da Europa de atletismo de 2024, em Roma, com Pedro Pablo Pichardo a defender o título, mas sem as lesionadas Auriol Dongmo e Patrícia Mamona.

O campeão olímpico do triplo salto volta a representar Portugal, depois das ausências nos Mundiais ao ar livre Budapeste2023 e em pista coberta em Glasgow2024, para tentar revalidar o título conquistado em Munique2022.

A outra medalhada nos Europeus disputados na Alemanha, Auriol Dongmo, que arrebatou a prata há dois anos, está a recuperar de uma fratura numa perna, sofrida em dezembro de 2023, enquanto Patrícia Mamona, prata olímpica em Tóquio2020, continua ausente das competições, igualmente devido a problemas físicos.

De 07 a 12 de junho, em Roma2024, na 26.ª edição dos Europeus, Portugal vai bater o recorde de selecionados, mais seis do que os apresentados em Munique2022, o anterior máximo, com 24 homens e 25 mulheres, e mais sete do que os selecionados para Barcelona2010.

Entre os eleitos hoje divulgados pela Federação Portuguesa de Atletismo, destaque para Tiago Luís Pereira, medalha de prata no triplo salto nos em Glasgow2024, e Isaac Nader, quarto nos 1.500 nos Mundiais 'indoor' escoceses, mas também para a estreia absoluta da são-tomense Agate Sousa com as cores lusas, detentora do quinto melhor salto em comprimento do ano.

O contingente nacional é engrossado pela inédita presença nas quatro estafetas tradicionais - 4x100 metros e 4x400 masculinos e femininos (Portugal só falha os 4x400 mistos) -, com 19 atletas chamados para estas seleções, pelos oito convocados para a meia maratona, mas também pelo regresso à prova masculina do lançamento do disco, com Emanuel Sousa, 70 anos depois.

Os Europeus de atletismo de 2024 vão ser disputados em Roma, entre 07 e 12 de junho.

Portugal soma 38 medalhas em Europeus de atletismo, 16 das quais de ouro, por Rosa Mota, na maratona, em Atenas1982, Estugarda1986 e Split1990, por Manuela Machado, na maratona, em Helsínquia1994 e Budapeste1998, por Fernanda Ribeiro, nos 10.000 metros, em Helsínquia1994, por António Pinto, nos 10.000 metros, em Helsínquia1994.

Já no século XXI, por Francis Obikwelu, nos 100 metros, em Munique2002 e Gotemburgo2006, e nos 200 metros, em Gotemburgo2006, por Dulce Félix, nos 10.000 metros, em Helsínquia2012, por Patrícia Mamona, no triplo salto, em Amesterdão2016, por Sara Moreira, na meia maratona, em Amesterdão2016, por Nelson Évora, no triplo salto, em Berlim2018, por Inês Henriques, nos 50 quilómetros marcha, em Berlim2018, e por Pedro Pichardo, no triplo, em Munique2022.

Nas 24 presenças -- Portugal não teve atletas em Oslo1946 -, subiram ainda 24 vezes ao pódio, conquistando 14 medalhas de prata e oito de bronze.