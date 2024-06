Semana Regional das Artes começa hoje

A Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia promove, a partir de hoje, a 13.ª edição da Semana Regional das Artes 2024 (SRA2024), a grande Festa das Artes, que terá lugar entre os dias 4 e 11 de Junho, no Funchal.

Este programa, integralmente em formato presencial, conta com várias inovações de variadas modalidades artísticas, nomeadamente música, dança, teatro e expressão plástica, com uma oferta diversificada de concursos, concertos e exposições.

A abertura da Semana Regional das Artes 2024 terá lugar hoje, 4 de jJunho, às 17h15, com concentração junto à Sé, e será presidida pelo presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, contando com a presença do secretário regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Jorge Carvalho.