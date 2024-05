Bruno Freitas e Joana Carichas vencem segunda etapa do Campeonato Regional de Aquatlo 2024

O Campeonato Regional Individual de Aquatlo voltou ao Município da Ribeira Brava, no passado dia 24 de maio 2024, sendo a segunda etapa de 2024, o que torna tudo em aberto os rankings regionais.

Nesta etapa os vencedores foram Bruno Freitas (Ludens Machico - Hospital Particular da Madeira) e Joana Carichas (CF Carvalheiro – Triatlo). Já em segundo lugar ficaram Francisco Belo (ADRAP Madeira) e Mafalda Viveiros (AD Galomar). A completar o pódio, Diego Cisneros (Clube Futebol Andorinha / Abrigo do Pastor) e Isabel Silva (AD Galomar).

Por clubes, venceram nos masculinos o Ludens Machico - Hospital Particular da Madeira e nos femininos a AD Galomar.

Na distância Super-Sprint, os paratriatletas do Ludens Machico - Hospital Particular da Madeira, José Mendonça e Rodolfo Alves, venceram nas suas categorias, PTS3 e PTVI.

Também a competir na distância Super-Sprint, no escalão de Juvenis venceram Guilherme Nunes (Clube Futebol Andorinha / Abrigo do Pastor) e Leonor Pereira (Clube Desportivo Escola Santana). Em segundo lugar subiram ao pódio Nayan Duarte (AD Galomar) e Maria Luís (Clube Futebol Andorinha / Abrigo do Pastor). A completar o pódio, Matias Olival (Ludens Machico - Hospital Particular da Madeira) e Inês Sousa (Clube Futebol Andorinha / Abrigo do Pastor).

No escalão de Iniciados, com a estreia em competições deste género, o triatleta do CF Carvalheiro – Triatlo, João Sousa, venceu o seu escalão. Já nos femininos, vencem Laura Gomes, do Ludens Machico - Hospital Particular da Madeira. Em segundo lugar, Francisco Boita (Ludens Machico - Hospital Particular da Madeira) e Bruna Alves (Clube Futebol Andorinha / Abrigo do Pastor). Lourenço Lúcio (Clube Naval de São Vicente) e Luana Nunes (Clube Futebol Andorinha / Abrigo do Pastor) completaram o pódio deste escalão.

No que diz respeito ao escalão de Infantis, os vencedores foram os colegas de equipa do Ludens Machico - Hospital Particular da Madeira, Tomás Antunes e Constança Boita. Em segundo lugar ficaram Leonardo Alves (Clube Futebol Andorinha / Abrigo do Pastor) e Margarida Carvalho (Ludens Machico - Hospital Particular da Madeira). No terceiro lugar ficaram André Mendes (Ludens Machico - Hospital Particular da Madeira) e Mariana Afonso (Clube Futebol Andorinha / Abrigo do Pastor).

A terminar o evento, com o escalão de Benjamins, os vencedores foram do Clube Futebol Andorinha / Abrigo do Pastor, Martim Neves e Ema Aguiar. Ainda do mesmo clube, em segundo lugar, Paulo Vieira e Inês Martins. A completar o pódio, Manuel Fernandes, do G.D. Corticeiras e Stephanie Galeano, do Ludens Machico - Hospital Particular da Madeira. Em relação ao clube jovens, venceram os triatletas masculinos e femininos do Clube Futebol Andorinha / Abrigo do Pastor.

Em comunicado enviado à imprensa, a ARTM, como entidade organizadora, agradeceu o apoio das várias entidades públicas que contribuíram ativamente para a realização das provas deste fim de semana, em especial à Câmara Municipal da Ribeira Brava, AMDpt, SER – DRD. A organização contou igualmente com o apoio da Auto Zapecar, MZBike, Clínica Dentária do Fórum Machico, Monumental Lido Medical Center, AMPES - Associação Madeirense Promotora de Eventos Seguros, Empresa de Cervejas da Madeira – Águas Atlântida e Gesba – Banana da Madeira.