Pescador magnético de Nova Iorque diz ter retirado cofre cheio de notas de 100 dólares

James Kane tem utilizado um íman poderoso para pescar todo tipo de lixo nos cursos de água da cidade de Nova Iorque e revelou recentemente a descoberta de um tesouro, ao retirar um cofre com notas de 100 dólares.

Imagens divulgadas na sexta-feira mostraram Kane a retirar um cofre de um lago no Flushing Meadows Corona Park, famoso por ser o local das Feiras Mundiais de 1939 e 1964.

Depois de aberto o 'tesouro', extraiu sacos com notas de 100 dólares (92 dólares, à taxa de câmbio atual), cobertas de lama.

"Oh, isto é dinheiro", refere Kane no vídeo da descoberta onde surge com a sua namorada, Barbi Agostini, citado esta terça-feira pela agência Associated Press (AP).

O casal estima que o cofre continha até 100 mil dólares, embora as notas estivessem parcialmente decompostas e coladas.

As notas apresentavam a fita de segurança 3D que indica serem recentes, mas o cofre não apresentava pistas sobre o legítimo proprietário.

Kane e Agostini contaram que ligaram para a polícia para relatar a descoberta e foram informados de que não havia provas de crime.

O gabinete de comunicação do Departamento de Polícia de Nova Iorque referiu, em comunicado que "o valor e a autenticidade da alegada moeda" não puderam ser determinados devido à sua condição de degradação.

Kane está longe de ser o único pescador 'magnético' que deixou sua marca nos últimos anos.

Um destes pescadores encontrou um crânio humano preso a um haltere em Nova Orleans no mês passado.

Outro que pescava num riacho na Geórgia, em abril, apanhou uma arma automática e alguns pertences de um casal que foi morto há nove anos.

Pessoas que se dedicam a este passatempo lançam longas cordas na água, presas a ímanes poderosos, alguns capazes de permanecer presos a objetos que pesam 907 quilos.

Depois, arrastam as linhas através da água e da lama, puxando objetos que provavelmente não seriam encontrados por um 'caçador de praia' com um detetor de metais.

À medida que os vídeos de 'pesca magnética' acumulam visualizações na rede social YouTube, os céticos reclamam no Reddit que algumas das descobertas devem ser falsas.

Kane pode apenas ter sorte e tem conseguido apanhar bicicletas, armas, granadas e joias nos canais da cidade de Nova York, promovendo as suas façanhas no YouTube, TikTok e Instagram.

"Eu vi e trabalhei com outros pescadores magnéticos que por vezes estão no mesmo sítio durante três meses, e eu vou lá e atiro o mesmo íman e encontro algo que estavam a tentar conseguir há muito tempo", contou, frisando que não consegue explicar essa capacidade.

Vários vídeos de Kane e Agostini terminam com o casal a ligar para a polícia para relatar que recuperaram armas, com os policiais a calçarem luvas para examinar os achados e retirá-los como possíveis provas.

Num destes vídeos, surge uma equipa antibombas da polícia para confiscar uma granada antiga, enquanto em outro chamam a polícia para entregar o conteúdo de um cofre cheio de cartões de crédito.

Kane, de 40 anos, contou ainda que, juntamente com Agostini, de 39, planeiam levar o dinheiro encontrando à autoridade norte-americana responsável pela produção de notas, embora reconheça que este dinheiro poderá estar demasiado danificado para ser recuperado.