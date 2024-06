Funchal Jazz 2024 arrancou no Jardim Municipal

As honras de abertura do Funchal Jazz Festival 2024 couberam esta tarde ao quinteto de Catarina Miranda, que se apresentou ao lado do trompetista Rafael Andrade, do guitarrista Décio Abreu, do contrabaixista Luís Filipe Gouveia e do baterista Caio Oliveira.

O festival, organizado pela Câmara Municipal do Funchal, prossegue amanhã com novo concerto no Auditório do Jardim Municipal.