Feira Tecnológica da Madeira 2024 premiou talentos

Há duas semanas, a Escola Básica com Pré-Escolar Dr. Eduardo Brazão de Castro acolheu a cerimónia de entrega de prémios da Feira Tecnológica 2024, uma iniciativa da Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, através da Direcção Regional de Educação.

Segundo a tutela da Educação, a Feira Tecnológica, organizada pela Direcção de Serviços de Tecnologias e Ambientes Inovadores, visa promover projectos que utilizem competências digitais para resolver problemas reais, refletindo práticas pedagógicas inovadoras. Além disso, destaca as escolas que obtêm o selo de Escola Tecnológica e aquelas que se destacam como Escolas de Referência a nível Regional. Destinada a professores e alunos do pré-escolar ao secundário, de escolas públicas e privadas da Região Autónoma da Madeira, a Feira é uma celebração do empenho e dedicação dos nossos educadores e estudantes. Sem o apoio constante dos professores e coordenadores TIC, este evento não seria possível.

Pelo sexto ano consecutivo, este evento registou um aumento de participantes, destacando-se como um farol de inovação e criatividade para os nossos jovens. Com 1.449 alunos e 73 projectos, esta edição mostrou como "a tecnologia está a transformar a educação na nossa Região, desde os mais pequenos do pré-escolar até aos jovens do ensino secundário", refere a Secretaria Regional.

Este ano, a Feira Tecnológica realizou-se em duas etapas: a primeira, em formato 'on-line', permitiu uma ampla divulgação dos projectos, enquanto a segunda etapa, presencial, foi realizada na Escola Básica com Pré-escolar Dr. Eduardo Brazão de Castro. Esta combinação de formatos garantiu que os projetos alcançassem o máximo de visibilidade e impacto, culminando com a premiação dos vencedores.

O Futuro da Educação e Tecnologia

A Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia continua a apoiar e a incentivar as gerações futuras, garantindo que a tecnologia se torne uma ferramenta vital no processo educativo, preparando os nossos jovens para os desafios do mundo real.

Nesta senda, a Feira Tecnológica da Madeira é uma celebração do talento dos jovens e do compromisso dos educadores em promover a inovação tecnológica. Para concretizar este desígnio, é imprescindível a colaboração de todos os professores e alunos que, ano após ano, fazem deste evento um sucesso.

O futuro está nas mãos das crianças e jovens, e eventos como a Feira Tecnológica, contribuem para assegurar que estão bem preparados para enfrentá-lo.