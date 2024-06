Leonardo Jardim abre nova loja de vinhos nos Barreiros

A Trago Wine Shop mudou a sua extensa garrafeira da Rua da Figueira Preta para um novo e amplo espaço com sensivelmente 100 metros quadrados. Fica agora em frente ao Estádio do Marítimo, nos Barreiros, numa das áreas comerciais do Edifício Século XXI.

A nova loja abriu ontem as portas e contou com a presença do seu principal rosto: o treinador madeirense Leonardo Jardim, anfitrião desta inauguração que juntou diversas figuras conhecidas. A seu lado esteve também o seu braço direito na 'Trago', Duarte Freitas, que acedeu em falar sobre esta mudança.

Ver Galeria Fotos Hélder Santos/ASPRESS

"Precisávamos de um espaço que fosse mais acessível e também queríamos aumentar a capacidade e a polivalência do negócio. Pensámos muito no centro do Funchal, mas não encontrámos um espaço tão agradável como este e avançámos", precisou.

A facilidade no acesso a esta nova centralidade e a possibilidade de dinamizar outro tipo de eventos, como provas de vinhos, pesaram na escolha. Quanto ao conceito da 'Trago', nada muda.

Novo espaço fica localizado no Edifício Século XXI, nos Barreiros.

O nosso portfólio representa cada uma das principais regiões, mas vinho faz-se em qualquer zona. De certeza que não temos vinho de todas as zonas, mas temos das principais, das mais faladas. Mas também temos alguns distintos. Procuramos trazer vinho com qualidade e procuramos um pouco de cada uma dessas zonas, de pequenos produtores, cuja qualidade do vinho seja quase como uma garantia. O vinho é para ser consumido no momento da celebração ou de uma comemoração. É para ser consumido em pouca quantidade, mas que vale a pena. Duarte Freitas

"Bons vinhos há em todo o lado. São várias empresas cá na Região que trabalham bem e também têm bons vinhos. Nós concentramo-nos exclusivamente nos vinhos acima dos 5 euros. Não quer dizer que não haja bons vinhos abaixo, mas é difícil ter vinhos reserva com alguma estrutura por um menor valor. Já há uma grande oferta e nós estamos virados para outro tipo de consumo: vinhos para momentos de celebração", complementou.

Foto Hélder Santos/ASPRESS

Um dos vinhos exclusivos que poderá encontrar na ‘Trago’ é, precisamente, o ‘Jardim do Tua’, néctar produzido na Quinta Jardim do Tua, propriedade de Leonardo Jardim, localizada no Douro Vinhateiro. E, neste particular, Leonardo Jardim falou sobre este projecto muito pessoal.

"Quando saí da Madeira fui para Chaves e, depois, assinei pelo Beira-Mar. E há uma estrada que passa junto ao Rio Douro, que é a A24. Durante vários anos andava para baixo e para cima e ia vendo aquelas quintas enquanto ia alimentando o sonho de juntar umas patacas e um dia comprar uma quinta ali", começou por descrever. Depois, quando surgiu a Covid, em 2020, deu-se o clique e Leonardo Jardim adquiriu a Quinta Jardim do Tua que assinala 150 anos em 2028.

Foto Hélder Santos/ASPRESS

Estava no Mónaco, a viver num apartamento com a minha mulher, e pensámos que tínhamos de arranjar um lugar para respirar, onde podíamos andar sem máscara. Foi a partir daí. Leonardo Jardim

Logo em 2020 lançou o azeite 'Jardim do Tua' e, no ano seguinte, arriscou nos vinhos. Primeiro com os brancos e agora com os tintos. Ambos reservas e grandes reservas. "São coisas que se vão lançando devagar. É quase um nicho", sublinhou.

A Quinta Jardim do Tua conta com 10 hectares de vinhas velhas com 70 a 80 anos - a que se juntam as oliveiras centenárias com cerca de 200 anos. No caso particular dos vinhos existem quatro referências: dois brancos e dois tintos, todos eles blend. A colheita de 2021 rendeu 6.500 garrafas e está presente em alguns restaurantes, como na Grécia ou no Mónaco, incluindo Portugal.