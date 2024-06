Jardim critica negociações "sem discrição, ao molho"

O antigo presidente do PSD-M e do Governo Regional volta à carga para criticar fortemente o modelo das negociações que decorrem com os partidos da oposição, excepto PS e JPP, com a finalidade de o programa de Governo ser aprovado na Assembleia Legislativa.

Alberto João Jardim diz que "não é sério, nem competente, fazer 'negociações' sem discrição e sem separação, 'ao molho' para a foto". Na rede social X, o antigo dirigente arrasa a decisão do PSD-M, liderado por Miguel Albuquerque: "É desprestigiante para a Madeira, para a Autonomia e para o PSD". Jardim concluiu referindo-se a "assembleias à Putin com 'unanimidades' de dependentes receosos".

O ex-presidente decidiu fazer estas críticas no momento em que Chega, CDS, PAN e IL estão reunidos no Palácio do Governo, numa tentativa de entendimento que faça aprovar o programa de Governo, que foi retirado de votação, na semana passada, por decisão do presidente do Governo, uma vez que ia ser chumbado com os votos contra de pelo menos PS, JPP e Chega.